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Bir döneme seks sembolü olarak damga vurdu! Kelly Brook son haliyle gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2025 10:56
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Bir döneme seks sembolü olarak damga vuran Kelly Brook gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Kelly Brook, kocası Jeremy Parisi ile Karayipler'de romantik tatiline devam ederken kıvrımlarını sergilediği pozlarla dikkat çekti.

Bir döneme seks sembolü olarak damga vurdu! Kelly Brook son haliyle gündemde

Asıl adı Kelly Ann Parsons olan İngiliz model, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Kelly Brook bir dönemin unutulmaz isimlerinden. Doksanlı yıllardaki pin-up fotoğraf çekimleri sayesinde bir seks sembolü olarak kabul edilen model Jeremy Parisi ile evlendikten sonra gözlerden uzak olmaya karar verdi.

45 yaşındaki eski manken Kelly Brook, Karayipler'deki romantik tatilinde eşi Jeremy Parisi ile birlikte geçirdiği keyifli anları sosyal medyada paylaştı. Göz alıcı çiçek desenli bikinisiyle vücut hatlarını sergileyen Kelly, fiziği ve belirgin dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Kelly Brook’un Karayipler’deki tatilinde giydiği çiçek desenli bikinisi, fiziği ve mutlu anları, hayranlarından büyük beğeni topladı.

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Kocası Jeremy Parisi ile birlikte güneşin tadını çıkaran Kelly, "Artık evliyim, işimi seviyorum, iş arkadaşlarımı seviyorum, daha yaşlıyım ve ailemdeki herkes sağlıklı görünüyor, tahtaya dokunun" yorumunda bulunmuştu.

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Kelly Brook, vücuduna her zamankinden daha fazla güvendiğini ve bunun kocası Jeremy Parisi ile daha fazla seks yapmasına yol açtığını açıklamıştı.

44 yaşındaki model aktif olarak kilo vermeye çalışmadığını, sadece sahip olduğu vücudu korumaya çalıştığını söylemişti.

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Kelly Brook
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