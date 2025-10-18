MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bir dönemin aranan ismi Korhan Abay yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Bir dönemin TV yıldızı olan Korhan Abay, yıllar sonra Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren duayen sunucu son haliyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir dönemin aranan ismi Korhan Abay yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

15 Mayıs 2004’te Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen 49. Eurovision Şarkı Yarışması'nı Meltem Cumbul ile birlikte sunarak hafızalara kazınan Korhan Abay, uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Yer aldığı tiyatro oyunları ve sunuculuğunu üstlendiği programlarla hatırlanan duayen isim son haliyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir dönemin aranan ismi Korhan Abay yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı 1

Korhan Abay, Nişantaşı'nda otobüs beklerken SnobMagazin kameralarına takıldı. Abay, "Yolculuk Gayrettepe'ye... Günlerim iyi geçiyor. Emekli olmadım, kendi yarattığımız yarışmaları yapıyoruz. Baya yoğun çalışıyoruz. Köpeklerim var onlarla ilgileniyorum" dedi.

Bir dönemin aranan ismi Korhan Abay yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı 2

Duayen sunucu; "Bir dönemin efsanesisiniz. Herkes tanıyor sizi" sözlerine, "Eskiden tanıyordu, şimdi o kadar tanımıyorlar. Onun için rahat rahat geziyorum" ifadelerini kullandı. Şimdiki sunucular için Abay, "Çok fazla seyredemiyorum televizyon" açıklamasını yaptı. Tiyatro için sunucu, "Nedim saban ve Ali Poyrazoğlu'ndan teklif geldi. Belki yine tiyatro olabilir. Özledim tiyatroyu" diye konuştu.

Bir dönemin aranan ismi Korhan Abay yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı 3

YORUM YAĞDI

Korhan Abay'ın son haline; 'Abimiz değerlimiz', 'Çok özlemiştim gördüğüme sevindim', 'Ah hayat neler yapıyor insana', 'Ne çok severdik kendisini', 'Sağlık, sıhhat dolu uzun bir ömür dilerim', 'Çok güzel yaş almış' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geceye damga vurdu! Arkasını dönünce olay olduGeceye damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu
İntihar mı ediyor? Son paylaşımı korkuttuİntihar mı ediyor? Son paylaşımı korkuttu

Anahtar Kelimeler:
Korhan Abay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.