Bir dönemin aranan ismi Korhan Abay yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

15 Mayıs 2004’te Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen 49. Eurovision Şarkı Yarışması'nı Meltem Cumbul ile birlikte sunarak hafızalara kazınan Korhan Abay, uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Yer aldığı tiyatro oyunları ve sunuculuğunu üstlendiği programlarla hatırlanan duayen isim son haliyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Korhan Abay, Nişantaşı'nda otobüs beklerken SnobMagazin kameralarına takıldı. Abay, "Yolculuk Gayrettepe'ye... Günlerim iyi geçiyor. Emekli olmadım, kendi yarattığımız yarışmaları yapıyoruz. Baya yoğun çalışıyoruz. Köpeklerim var onlarla ilgileniyorum" dedi.

Duayen sunucu; "Bir dönemin efsanesisiniz. Herkes tanıyor sizi" sözlerine, "Eskiden tanıyordu, şimdi o kadar tanımıyorlar. Onun için rahat rahat geziyorum" ifadelerini kullandı. Şimdiki sunucular için Abay, "Çok fazla seyredemiyorum televizyon" açıklamasını yaptı. Tiyatro için sunucu, "Nedim saban ve Ali Poyrazoğlu'ndan teklif geldi. Belki yine tiyatro olabilir. Özledim tiyatroyu" diye konuştu.

YORUM YAĞDI

Korhan Abay'ın son haline; 'Abimiz değerlimiz', 'Çok özlemiştim gördüğüme sevindim', 'Ah hayat neler yapıyor insana', 'Ne çok severdik kendisini', 'Sağlık, sıhhat dolu uzun bir ömür dilerim', 'Çok güzel yaş almış' gibi yorumlar yapıldı.