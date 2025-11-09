MAGAZİN

Bir erken final haberi daha! Aynadaki Yabancı dizisi 7. bölümde final yapıyor

Reytinglerde beklentinin çok altında kalan Aynadaki Yabancı dizisi 12. bölüme kadar devam edemeyecek. Aynadaki Yabancı dizisi için erken final kararı verildi.

Yeni sezon dizilerinden peş peşe erken final kararı geliyor. Aşk ve Gözyaşı, Ben Onun Annesiyim gibi dizilerin ardından bir final haberi daha geldi.

Başrollerini Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu‘nun paylaştığı MF Yapım imzalı “Aynadaki Yabancı” dizisi 7. bölümde final yapıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 12. bölüme kadar devam edeceği kulislerde konuşulan dizi, dün beklentinin çok altında gelen reyting aldı.

Daha fazla maddi zarar oluşmaması için 7. bölümde final yapılmasına karar verildi.

Böylece bu sezon “Aşk Ve Gözyaşı” ile “Ben Onun Annesiyim”le beraber final yapan dizi sayısı üçe çıktı. Artan maliyet bedelleri de dizilerin daha erken final yapmasına neden oluyor.

