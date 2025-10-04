Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı 'Asiye Eren' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Su Burcu Yazgı Coşkun son olarak başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde yer aldı.

Dizisinin final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye geçen Su Burcu Yazgı Coşkun şimdi de son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Süper mini kot eteği ile peş peşe pozlar veren güzel oyuncu Paris pozlarıyla adeta mest etti. Coşkun'un 'Kapıdayım açsana' notunu düştüğü karelere kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Su Burcu Yazgı Coşkun'a sosyal medyada; 'tarzını seviyorum', 'çok güzelsin', 'güzel olduğunu biliyor' gibi yorumlar yapıldı.