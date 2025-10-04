MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Bir Gece Masalı dizisiyle adından söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun dizisinin final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye çekildi. Bu süreçte teklif üstüne teklif alan Su Burcu Yazgı Coşkun şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı 'Asiye Eren' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Su Burcu Yazgı Coşkun son olarak başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde yer aldı.

Bir Gece Masalı nın Canfeza sı Su Burcu Yazgı Coşkun son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü 1

Dizisinin final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye geçen Su Burcu Yazgı Coşkun şimdi de son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bir Gece Masalı nın Canfeza sı Su Burcu Yazgı Coşkun son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü 2

Süper mini kot eteği ile peş peşe pozlar veren güzel oyuncu Paris pozlarıyla adeta mest etti. Coşkun'un 'Kapıdayım açsana' notunu düştüğü karelere kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Bir Gece Masalı nın Canfeza sı Su Burcu Yazgı Coşkun son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü 3

Su Burcu Yazgı Coşkun'a sosyal medyada; 'tarzını seviyorum', 'çok güzelsin', 'güzel olduğunu biliyor' gibi yorumlar yapıldı.

Bir Gece Masalı nın Canfeza sı Su Burcu Yazgı Coşkun son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sır perdesi hâlâ aralanmadı! Menajeri sessizliğini bozdu! 'Helalleşemedim'Sır perdesi hâlâ aralanmadı! Menajeri sessizliğini bozdu! 'Helalleşemedim'
'Seks ticareti' skandalı tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı! Ünlü rapçinin cezası belli oldu'Seks ticareti' skandalı tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı! Ünlü rapçinin cezası belli oldu

Anahtar Kelimeler:
su burcu yazgı coşkun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.