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Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun'a teklif yağıyor! Bir anlaşma daha yaptı

Şimdilerde Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde hayat verdiği 'Canfeza' karakteri ile adından söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Her adımı olay olan ünlü isme markalardan teklif yağıyor...

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun'a teklif yağıyor! Bir anlaşma daha yaptı
Öznur Yaslı İkier

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği 'Asiye' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Su Burcu Yazgı Coşkun şimdilerde Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde hayat verdiği 'Canfeza' karakteri ile dikkat çekiyor.

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Sosyal medya paylaşımları, özel hayatı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü isme markalardan teklif yağıyor.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 20 yaşındaki oyuncu Danimarka merkezli bir kuyumculuk şirketi olan Pandora’nın dijital reklam yüzü oldu.

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Kariyerindeki başarılı istikrarı ve sosyal medya gücüyle reklamcıların dikkatini çeken Su Burcu Yazgı Coşkun, 4 ay sürecek işbirliğiyle hem reklam filmiyle, hem de yapılan afiş çekimleriyle mağazalarda boy gösterecek.

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Anahtar Kelimeler:
su burcu yazgı coşkun Bir Gece Masalı
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