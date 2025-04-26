Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun'a teklif yağıyor! Bir anlaşma daha yaptı

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği 'Asiye' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Su Burcu Yazgı Coşkun şimdilerde Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde hayat verdiği 'Canfeza' karakteri ile dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımları, özel hayatı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü isme markalardan teklif yağıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 20 yaşındaki oyuncu Danimarka merkezli bir kuyumculuk şirketi olan Pandora’nın dijital reklam yüzü oldu.

Kariyerindeki başarılı istikrarı ve sosyal medya gücüyle reklamcıların dikkatini çeken Su Burcu Yazgı Coşkun, 4 ay sürecek işbirliğiyle hem reklam filmiyle, hem de yapılan afiş çekimleriyle mağazalarda boy gösterecek.