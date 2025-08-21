Bir Şarkısın Sen’in Fındık Kurdu Berna'sı yine sahnede! Berna Karagözoğlu'nun son haline yorum yağdı

Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği Bir Şarkısın Sen yarışmasına 9 yaşındayken katılan Berna Karagözoğlu son haliyle gündem oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından izleyicileri kendine hayran bırakan Karagözoğlu, Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını seslendirerek o dönem adeta şov yapmıştı.

Sempatik tavırları ve samimi halleriyle hafızalara kazınan Berna Karagöz bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi. Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi yine çok konuşuldu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sesi kadar duruşuyla da dikkat çeken Berna Karagözoğlu'nun son haline; 'ne kadar büyümüş', 'çok güzelleşmiş', 'çok güzel olmuş' gibi yorumlar yapıldı.