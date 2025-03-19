Bir süredir ekranlardan uzaktı! Ayça Ayşin Turan setlere dönüyor! Partneri bakın kim oldu

Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

Dijital platformlardaki projelerde de boy gösteren Ayça Ayşin Turan'ın yeni adresi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT tabii’nin Uğur Uzunok imzalı “Rüzgarlı Pazar” dizisinin başrol kadın yıldızı Ayça Ayşin Turan oldu.

Ünlü oyuncu Nisan başında çekimleri başlayacak dizide “Nimet” karakterine hayat verecek ve özel bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

PARTNERİ BAKIN KİMMİŞ

Mustafa Kutlu’nun aynı isimli kitabından uyarlanan dizide İsmail Hacıoğlu “Ateş” rolüne hayat verecek. Ayça Ayşin Turan, İsmail Hacıoğlu ile başrolü paylaşacak.