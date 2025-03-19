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Bir süredir ekranlardan uzaktı! Ayça Ayşin Turan setlere dönüyor! Partneri bakın kim oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.03.2025 09:06
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiğimiz ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlardan uzaktı. Ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Setlere dönmeye hazırlanan Ayça Ayşin Turan'ın başrolü kiminle paylaşacağı da ortaya çıktı.

Bir süredir ekranlardan uzaktı! Ayça Ayşin Turan setlere dönüyor! Partneri bakın kim oldu

Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

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Dijital platformlardaki projelerde de boy gösteren Ayça Ayşin Turan'ın yeni adresi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT tabii’nin Uğur Uzunok imzalı “Rüzgarlı Pazar” dizisinin başrol kadın yıldızı Ayça Ayşin Turan oldu.

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Ünlü oyuncu Nisan başında çekimleri başlayacak dizide “Nimet” karakterine hayat verecek ve özel bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

İSMAİL

PARTNERİ BAKIN KİMMİŞ

Mustafa Kutlu’nun aynı isimli kitabından uyarlanan dizide İsmail Hacıoğlu “Ateş” rolüne hayat verecek. Ayça Ayşin Turan, İsmail Hacıoğlu ile başrolü paylaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan İsmail Hacıoğlu
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