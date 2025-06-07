Bir süredir ekranlardan uzaktı! İclal Aydın ünlü heykeltıraşa aşkını ilan etti

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın “Bunu Sen Oku” kitabının da çizimlerini yapan ödüllü heykeltıraş Ozan Ünal’la beraberlik yaşıyor. Aydın, bayramın birinci günü yaptığı paylaşımla da bir süredir çok mutlu bir beraberlik yaşadığı Ozan Ünal’la aşkını ilan etti.

Evinin önüne gelen kumruların videosunu sevgilisini etiketleyerek paylaşan Aydın “Her akşam üzeri mutfak penceremizde, her sabah arka bahçe çitlerinde hep ve daima birlikteler… İyi bayramlar, sevgiler” mesajını yayınladı.

Ozan Ünal da İclal Aydın’ın gönderisinin altına “Tam zamanında, tam yerinde kendi evreninde, iki kişilik bir dünyanın, iki kumrusu onlar da” yorumunu yazdı ve kalp simgesiyle videoyu story sayfasına ekledi.