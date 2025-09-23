MAGAZİN

Bir türlü boşanamadı! Güzide Duran’dan Adnan Aksoy'a yeni dava

Bir süredir Fikret Orman ile de aşk yaşayan Güzide Duran, boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'a yeni bir dava açtığını açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

Bir süredir Fikret Orman ile ilişki yaşayan Güzide Duran, 16 yıldır evli olduğu Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde. Duran, eşine yeni bir dava açtığını duyurdu.

Güzide Duran, Adnan Aksoy ile devam eden boşanma sürecinde Fikret Orman’la yaşadığı ilişkiyle Aksoy’un tepkisini çekmişti; Duran, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla boşanma sürecinin zorluklarından ve iki çocuğunun babası olan Aksoy ile henüz boşanamamaktan duyduğu sıkıntıyı dile getirmişti.

Son paylaşımlarında sadece kendi soyadını kullanmak için yeni bir dava açtığını açıklayan Güzide Duran; "Geçen hafta, sadece kendi soyadımı kullanmak için dava açmış bulunmaktayım. Önce kendi soyadımı kullanma özgürlüğüme, sonra da istemediğim bir evlilikten çıkma hakkıma kavuşacağıma olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

