Bir Zamanlar İstanbul setinde korkutan kaza! Ünlü oyuncu Didem Balçın hastaneye kaldırıldı

TRT1 ekranlarında yeni başlayacak olan ve geçtiğimiz günlerde de ilk tanıtımı yayınlanan 'Bir Zamanlar İstanbul' setinde korkutan bir kaza yaşandı.

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini üstlendiği dizinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Didem Balçın ayağı düşüp kayınca başı yarıldı.

Apar topar hastaneye kaldırılan Didem Balçın'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NE?



1990’lı yılların toplumsal sorunlarını ve suç dünyasını konu alan Bir Zamanlar İstanbul, izleyicileri derin bir hikâyenin içine çekecek. İki genç karakterin adalet arayışını merkeze alan dizi, etkileyici sahneleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla büyük bir etki yaratmayı hedefliyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI:



Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini üstlendiği dizide, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş gibi tecrübeli isimler de yer alıyor.