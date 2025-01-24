MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Zamanlar İstanbul setinde korkutan kaza! Ünlü oyuncu Didem Balçın hastaneye kaldırıldı

Bir Zamanlar İstanbul setinde korkutan kaza! Ünlü oyuncu Didem Balçın hastaneye kaldırıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2025 12:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul'un Tuzla'daki setinde korkutan bir kaza yaşandı. Ünlü oyuncu Didem Balçın ayağı düşüp kayınca başı yarıldı. Balçın apar topar hastaneye kaldırıldı.

Bir Zamanlar İstanbul setinde korkutan kaza! Ünlü oyuncu Didem Balçın hastaneye kaldırıldı

TRT1 ekranlarında yeni başlayacak olan ve geçtiğimiz günlerde de ilk tanıtımı yayınlanan 'Bir Zamanlar İstanbul' setinde korkutan bir kaza yaşandı.

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini üstlendiği dizinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Didem Balçın ayağı düşüp kayınca başı yarıldı.

Apar topar hastaneye kaldırılan Didem Balçın'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

DİDEM BALÇIN

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NE?

1990’lı yılların toplumsal sorunlarını ve suç dünyasını konu alan Bir Zamanlar İstanbul, izleyicileri derin bir hikâyenin içine çekecek. İki genç karakterin adalet arayışını merkeze alan dizi, etkileyici sahneleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla büyük bir etki yaratmayı hedefliyor.

bir zamanlar

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI:

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini üstlendiği dizide, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş gibi tecrübeli isimler de yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Didem Balçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahraman ve mütevazı! Türkiye onun hikayesini konuşacak

Kahraman ve mütevazı! Türkiye onun hikayesini konuşacak

Yangın bölgesine gitmişti: O isim isyan etti! "Bu iş Tanju Özcan'a kalırsa..."

Yangın bölgesine gitmişti: O isim isyan etti! "Bu iş Tanju Özcan'a kalırsa..."

Çocuklarınızı uzak tutun! Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Çocuklarınızı uzak tutun! Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde şans mı, şanssızlık mı? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakip olabilir!

UEFA Avrupa Ligi'nde şans mı, şanssızlık mı? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakip olabilir!

Acile başvuran vakaların yüzde 80'ine bu teşhis konuyor! Tehlikeli virüse dikkat: Türünün en şiddetlisi!

Acile başvuran vakaların yüzde 80'ine bu teşhis konuyor! Tehlikeli virüse dikkat: Türünün en şiddetlisi!

Yangın faciasından yeni trajedi... 3 arkadaş birlikte 12. kattan atlamış: "Yanıyoruz, bizi kurtarın"

Yangın faciasından yeni trajedi... 3 arkadaş birlikte 12. kattan atlamış: "Yanıyoruz, bizi kurtarın"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.