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Biran Damla Yılmaz evleniyor! Sevgilisi bakın kim çıktı

Kırgın Çiçekler, Baraj, Yasak Elma, Hudutsuz Sevda, Kopuk ve şimdilerde de Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz evlilik teklifi aldı. Güzel oyuncu o anları 'evet dedim' notu ile paylaştı.

Biran Damla Yılmaz evleniyor! Sevgilisi bakın kim çıktı
Öznur Yaslı İkier

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

1,5 yıldır Almanya’da bir kahve zincirinin sahibi olan Abdurrahman Aydın’la beraberlik yaşayan Biran Damla Yılmaz sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

Biran Damla Yılmaz evleniyor! Sevgilisi bakın kim çıktı 1

Yılmaz yaşadığı mutluluğu sosyal medyadan paylaştı ve yüzüğünün fotoğrafını “Evet dedim” mesajıyla yayınladı.

Biran Damla Yılmaz evleniyor! Sevgilisi bakın kim çıktı 2

SETE ÇIKACAK

Öte yandan Biran Damla Yılmaz’ın başrolünü İlhan Şen ve Aybüke Pusat’la paylaştığı “Halef Köklerin Çağrısı” dizinin afiş çekimi 30 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da yapılacak. Ekip ardından 2 Ağustos’ta Şanlıurfa’da sete çıkacak.

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Biran Damla Yılmaz
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