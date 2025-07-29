Biran Damla Yılmaz evleniyor! Sevgilisi bakın kim çıktı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.
1,5 yıldır Almanya’da bir kahve zincirinin sahibi olan Abdurrahman Aydın’la beraberlik yaşayan Biran Damla Yılmaz sevgilisinden evlilik teklifi aldı.
Yılmaz yaşadığı mutluluğu sosyal medyadan paylaştı ve yüzüğünün fotoğrafını “Evet dedim” mesajıyla yayınladı.
Öte yandan Biran Damla Yılmaz’ın başrolünü İlhan Şen ve Aybüke Pusat’la paylaştığı “Halef Köklerin Çağrısı” dizinin afiş çekimi 30 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da yapılacak. Ekip ardından 2 Ağustos’ta Şanlıurfa’da sete çıkacak.
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