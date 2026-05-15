Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen aşk mı yaşıyor? Halef setinde kriz iddiası

Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde büyük bir başarı yakalayan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin setinde kriz olduğu iddiaları gündeme geldi. Gazeteci Seyhan Erdağ, katıldığı programda Halef: Köklerin Çağrısı setine dair iddialarda bulundu.

İddiaya göre dizinin başrolleri Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen aşk yaşıyor. Seyhan Erdağ açıklamasında, “Dizi çekimleri başladığında her iki oyuncunun da özel hayatlarında bir ilişkileri varmış, fakat şu anda sette el ele geziyorlar, birbirlerine aşkım diye hitap ediyorlar” şeklinde konuştu.

AYBÜKE PUSAT HALEF'TEN AYRILIYOR MU?

Erdağ, dizinin diğer başrol oyuncusu Aybüke Pusat hakkında da çarpıcı iddialarda bulundu. Aybüke Pusat’ın dizide yaşanan kaos nedeniyle projeden ayrılacağı öne sürüldü.

Erdağ, ayrıca dizide kayırmaların olduğunu ve bu durumun Pusat’ı çok rahatsız ettiğini belirtti.

SEZON FİNALİ TARİHİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan dizinin 35. bölümde sezon finali yapılacak. Halef bayramda ekrana gelmeyecek.