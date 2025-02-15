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  4. Birçok kez ayrılıp barıştılar! İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki'den 14 Şubat paylaşımı

Birçok kez ayrılıp barıştılar! İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki'den 14 Şubat paylaşımı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2025 11:42
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Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eşi Duygu Kumarki ile geçtiğimiz aylarda yeniden barışmış ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Birçok kez ayrılıp barışan ünlü çift geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelmişti. İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki'den 14 Şubat paylaşımı gecikmedi.

Birçok kez ayrılıp barıştılar! İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki'den 14 Şubat paylaşımı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla zaman zaman adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden barışmıştı.

Boşanmanın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Hacıoğlu, aradığı mutluluğu yine eski eşinde bulmaya karar vermişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu yine kısa sürmüş ve bir kez daha ayrılık kararı almışlardı.

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Hacıoğlu ile Kumarki, 2024'ün ağustos ayında birlikteliklerini sonlandırmıştı. Tüm bu yaşananların ardından ünlü çiftin yeniden barıştığı iddiaları gündeme gelmişti.

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İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki'den 14 Şubat paylaşımı gecikmedi. Ünlü çift araba içerisinde yan yana poz verip kalp emojisi ile bir paylaşım yaptı.

Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Duygu Kumarki
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