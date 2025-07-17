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Birçok kez ayrılıp barıştılar! İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki ile tatilde

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eşi Duygu Kumarki ile geçtiğimiz aylarda yeniden barışmış ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Birçok kez ayrılıp barışan ünlü çift şimdilerde yeniden bir araya geldi. Kızları Yemin ile tatile çıkan çift kalp emojili paylaşımlar da bulundu.

Birçok kez ayrılıp barıştılar! İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki ile tatilde
Öznur Yaslı İkier

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla zaman zaman adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden barışmıştı.

Boşanmanın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Hacıoğlu, aradığı mutluluğu yine eski eşinde bulmaya karar vermişti.

Birçok kez ayrılıp barıştılar! İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki ile tatilde 1

Birçok kez ayrılıp barışan İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki ilişkilerine bir kez daha şans verdiler.

Birçok kez ayrılıp barıştılar! İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki ile tatilde 2

Şimdilerde kızları Yemin ile birlikte tatile çıkan ikili kalp emojili paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Duygu Kumarki
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