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Biri Galatasaray'ın ünlü futbolcusu diğeri setlerin yıldızı... Aylar sonra Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a şaşırtan hamle!

Ayrılıklarıyla gündem olan Devrim Özkan ve Lucas Torreira cephesinde sürpriz gelişme yaşandı. Torreira, aylar sonra eski sevgilisini Instagram’dan yeniden takip etti. Özkan’ın Galatasaray paylaşımını silmesi ise dikkat çekti.

Çiğdem Sevinç

Birliktelikleri olay olan Devrim Özkan ve Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez ayrıldıklarını duyurmuştu. Ayrılıklarının nedeni hakkında pek çok spekülasyon ortaya atılsa da taraflardan herhangi bir açıklama gelmemiş ve Instagram'dan birbirlerini takipten çıkarmışlardı.

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AŞKI ALEVLENDİREN HAMLE

Ayrılığın ardından Lucas Torreira’nın adı birçok kadınla anıldı. Ancak Torreira'nın son hamlesi herkesi şaşırttı. Ayrılıklarının üzerinden aylar geçmesinin ardından Torreira şampiyonluk kutlamalarının ardından eski aşkı Devrim Özkan'ı Instagram'dan takibe aldı.

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KARŞILIKLI HAMLELER

İddiaya göre, Devrim Özkan şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı gün Galatasaray’a destek verdiği bir hikâye paylaştı. Ancak Torreira’nın yeni sevgilisi olduğu yönündeki iddialar yayılınca bu hikâyesini sildi.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan
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