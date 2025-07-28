Biri 'itfaiyeci makyajı' yaptı, diğeri fona yangın anlarını koydu! Tan Taşçı'dan alkış toplayan sözler

Türkiye'de orman yangınları sürerken acı haberler de peş peşe geliyor. Yanan ormanlar insanların yüreklerini dağlarken sosyal medyada da tepki çeken görüntüler konuşuluyor.

Bursa’daki orman yangınına müdahale edilirken, bir kadının yanan ormanları arkasına alıp “Yanıyor yanaklarım” sözleriyle video paylaşması yapması tepki çekmişti.

Ardından ise makyaj fenomeninin 'yangına giderken yapılan makyaj' videosu gündeme düştü. Akıllara durgunluk veren 2 görüntü sosyal medyada tepkilerin odağındayken şarkıcı Tan Taşcı dayanamadı.

Şarkıcı Tan sosyal medyada paylaşım yaparak şu tepkiyi verdi:

"Ne acı ki coğrafyamızda akıl ziyanlığı yaygın. Birçok insanın zihin sağlığı bozuk, beyin gelişimi yetersiz, idrak yeteneği yok, tercih yapacak iradesi yok. En büyük beka sorunumuz budur!"

Sosyal medyada Tan'ın paylaşımı binlerce kez paylaşıldı ve pek çok beğeni aldı.