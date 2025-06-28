'Biz bu konuları konuşamıyoruz' diyerek hiç çekinmeden anlattı! Seksolog Şenay Eserdağ Armağan Çağlayan'a konuk oldu! Yatak odası önerisi şaşırttı

YouTuba'da yayınladığı videolar ve aldığı konuklarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan bu defa 196Sekiz Dinle serisinin yeni bölümüne cinsel sağlık doktoru ve seksolog Dr. Şenay Eserdağ'ı konuk aldı.

Kadınlarda yaygın görülen vajinismusun sebeplerini ve tedavi yöntemlerini anlatan Eserdağ, genç yaşta cinsel sağlık eğitiminin öneminden bahsetti.

Erkeklerin ve kadınların yaşları ilerledikçe karşılaştığı sorunlardan da bahseden Eserdağ, toplumda yaygın olan cinsel mitler üzerine konuştu.

Armağan Çağlayan'ın 'Türkiye'de eşler yaşları ilerledikçe hemen yataklarını ayırıyorlar' diye bir yorum yapması üzerine Eserdağ 'Yatakları ayırmanın aslında çokta kötü bir fikir olmadığını düşünüyorum. Evlilik dediğiniz olay çok uzun yıllar sürüyor. Her gün, her saniye o aynı yatakta yatıyor olmak çok gerekli değil bence. Siz sevişirsiniz ama sonra kendi alanlarınız olabilir' diye konuştu.