MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Biz bu konuları konuşamıyoruz' diyerek hiç çekinmeden anlattı! Seksolog Şenay Eserdağ Armağan Çağlayan'a konuk oldu! Yatak odası önerisi şaşırttı

Armağan Çağlayan YouTube'da yayınladığı 196Sekiz Dinle serisinin yeni bölümüne cinsel sağlık doktoru ve seksolog Dr. Şenay Eserdağ'ı konuk etti. Şenay Eserdağ programda 'Biz bu konuları konuşamıyoruz' diyerek cinsel yaşama dair merak edilenleri anlattı.

'Biz bu konuları konuşamıyoruz' diyerek hiç çekinmeden anlattı! Seksolog Şenay Eserdağ Armağan Çağlayan'a konuk oldu! Yatak odası önerisi şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

YouTuba'da yayınladığı videolar ve aldığı konuklarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan bu defa 196Sekiz Dinle serisinin yeni bölümüne cinsel sağlık doktoru ve seksolog Dr. Şenay Eserdağ'ı konuk aldı.

Kadınlarda yaygın görülen vajinismusun sebeplerini ve tedavi yöntemlerini anlatan Eserdağ, genç yaşta cinsel sağlık eğitiminin öneminden bahsetti.

şenay 11

Erkeklerin ve kadınların yaşları ilerledikçe karşılaştığı sorunlardan da bahseden Eserdağ, toplumda yaygın olan cinsel mitler üzerine konuştu.

ARMAĞAN 1

Armağan Çağlayan'ın 'Türkiye'de eşler yaşları ilerledikçe hemen yataklarını ayırıyorlar' diye bir yorum yapması üzerine Eserdağ 'Yatakları ayırmanın aslında çokta kötü bir fikir olmadığını düşünüyorum. Evlilik dediğiniz olay çok uzun yıllar sürüyor. Her gün, her saniye o aynı yatakta yatıyor olmak çok gerekli değil bence. Siz sevişirsiniz ama sonra kendi alanlarınız olabilir' diye konuştu.

ŞENAY 33

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adını ifşa etmişti! Ünlü fenomene dava şoku Adını ifşa etmişti! Ünlü fenomene dava şoku
Aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı bakın ne kadar alıyormuş Aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı bakın ne kadar alıyormuş

Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız'

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

Çatıda kaynak yaptı, Bornova’yı alevler sardı!

Çatıda kaynak yaptı, Bornova’yı alevler sardı!

O transferde yer yerinden oynadı! Uğurcan Çakır öyle bir paylaşım yaptı ki...

O transferde yer yerinden oynadı! Uğurcan Çakır öyle bir paylaşım yaptı ki...

CHP’nin Kurultay davasında sonuç ne olacak? Ersan Şen tek tek anlattı! 4721 sayılı kanuna dikkat: Mutlak butlan kararı çıkacak mı?

CHP’nin Kurultay davasında sonuç ne olacak? Ersan Şen tek tek anlattı! 4721 sayılı kanuna dikkat: Mutlak butlan kararı çıkacak mı?

Ruhsatı iptal edilen hastaneyle ilgili şoke eden görüntü! Fareler bastı

Ruhsatı iptal edilen hastaneyle ilgili şoke eden görüntü! Fareler bastı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.