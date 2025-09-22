MAGAZİN

Blok3 ile aşk yaşadığı söylendi! Güller ve Günahlar'ın yıldızı Cemre Baysel son pozlarına beğeni yağdı

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaşacağı Güller ve Günahlar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Cemre Baysel son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Ünlü rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı iddia edilen Baysel son pozlarıyla beğeni topladı.

Öznur Yaslı İkier

Yeni dizisi Güller ve Günahlar ile izleyicisin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Cemre Baysel özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

BLOK3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşadığı iddia edilen Cemre Baysel şimdi de son pozlarıyla gündem oldu.

Baysel'in ayna karşısında verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güller ve Günahlar’da Zeynep karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu, proje için çok heyecanlandığını belirterek, “Yeniden Kanal D ekranlarında izleyenlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum” demişti.

Baysel projeyi; “Güzel işlenen, güzel başlayan ve herkesin motive olduğu bir iş oldu. Çok ince eleyip sık dokuyoruz, düşünüyoruz, tartışıyoruz. İnsanı içine alan ve sürükleyen bir hikayesi var.” sözleriyle tarif etmişti.

