'Blok3 ile Cemre Baysel aşk yaşıyor' denmişti! Gerçek sonunda ortaya çıktı

Yeni dizisi Güller ve Günahlar ile izleyicisin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Cemre Baysel özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Baysel'in BLOK3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerindeki yerini almıştı.

Son olarak Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan maçta her iki ismin de sosyal medya hesaplarında benzer açılardan fotoğraflar paylaşmasıyla bu iddia yeniden alevlendirmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cemre Baysel ile Blok3 arasında bir birlikteliğin olmadığı, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Maçtan yansıyan görüntülerin de tesadüften ibaret olduğu belirtildi.