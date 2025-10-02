MAGAZİN

'Blok3 ile Cemre Baysel aşk yaşıyor' denmişti! Gerçek sonunda ortaya çıktı

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaşacağı Güller ve Günahlar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Cemre Baysel son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Baysel'in ünlü rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili hakkındaki gerçek ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Yeni dizisi Güller ve Günahlar ile izleyicisin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Cemre Baysel özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Baysel'in BLOK3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerindeki yerini almıştı.

Son olarak Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan maçta her iki ismin de sosyal medya hesaplarında benzer açılardan fotoğraflar paylaşmasıyla bu iddia yeniden alevlendirmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cemre Baysel ile Blok3 arasında bir birlikteliğin olmadığı, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Maçtan yansıyan görüntülerin de tesadüften ibaret olduğu belirtildi.

Cemre Baysel Blok3
