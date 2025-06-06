MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bodrum'daki lahmacun fiyatları Melek Mosso'ya da soruldu! Tartışmalara noktayı koydu! 'Ciddi enayilik'

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum'daki lahmacun fiyatları yine gündeme gelmeye başladı. Sezon başında bu yıl Bodrum'da lahmacunun 2.500 TL'ye satıldığı öğrenildi. Ünlü şarkıcı Melek Mosso'ya da lahmacun fiyatları soruldu. Ünlü şarkıcı son noktayı koydu.

Bodrum'daki lahmacun fiyatları Melek Mosso'ya da soruldu! Tartışmalara noktayı koydu! 'Ciddi enayilik'
Öznur Yaslı İkier

Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Melek Mosso bu defa lahmacun tartışmasına yaptığı yorumla dikkat çekti.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Bodrum'daki lahmacun tartışması için ünlü şarkıcı, "O tip yerlere gitmem çok bayılmıyorum da gitmeye... Bana, 'Ben bu lahmacunun parasını ödeyebiliyorum, sen ödeyemiyorsun' gibi geliyor. Saçma ego savaşları oluyor orada. Enayilik mi yoksa ego savaşı mı orasını bilmiyorum, bana farklı geliyor. Benim tarzıma uymuyor.

melek 1

'ASLA PARA VERMEM'

Lezzet peşinden tabii koşarım, bir şef vardır yıldızlıdır o parayı veririm. Herhangi bir yere gidip de orası pahalı olduğu için o yemeğe asla para vermem. Bunun da ciddi enayilik olduğunu düşünüyorum" dedi.

MELEK 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Organ yetmezliği teşhisi kondu! 'Tek isteği...'Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Organ yetmezliği teşhisi kondu! 'Tek isteği...'
Somer Sivrioğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi! Plajda aşka geldi Somer Sivrioğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi! Plajda aşka geldi

Anahtar Kelimeler:
Bodrum Melek Mosso
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kurban kesim yoğunluğu! Havadan görüntülendi...

İstanbul'da kurban kesim yoğunluğu! Havadan görüntülendi...

Dünyanın konuştuğu kavga... Trump ile Musk birbirine girdi: Epstein partisini paylaştı! "Musk sınır dışı edilsin"

Dünyanın konuştuğu kavga... Trump ile Musk birbirine girdi: Epstein partisini paylaştı! "Musk sınır dışı edilsin"

Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Organ yetmezliği teşhisi kondu! 'Tek isteği...'

Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Organ yetmezliği teşhisi kondu! 'Tek isteği...'

AK Parti teşkilatlarını uyardı, CHP'ye yüklendi

AK Parti teşkilatlarını uyardı, CHP'ye yüklendi

Yer: Bolu! Bayram namazına gitmedi diye köylü evini basıp...

Yer: Bolu! Bayram namazına gitmedi diye köylü evini basıp...

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.