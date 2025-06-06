Bodrum'daki lahmacun fiyatları Melek Mosso'ya da soruldu! Tartışmalara noktayı koydu! 'Ciddi enayilik'

Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Melek Mosso bu defa lahmacun tartışmasına yaptığı yorumla dikkat çekti.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Bodrum'daki lahmacun tartışması için ünlü şarkıcı, "O tip yerlere gitmem çok bayılmıyorum da gitmeye... Bana, 'Ben bu lahmacunun parasını ödeyebiliyorum, sen ödeyemiyorsun' gibi geliyor. Saçma ego savaşları oluyor orada. Enayilik mi yoksa ego savaşı mı orasını bilmiyorum, bana farklı geliyor. Benim tarzıma uymuyor.

'ASLA PARA VERMEM'

Lezzet peşinden tabii koşarım, bir şef vardır yıldızlıdır o parayı veririm. Herhangi bir yere gidip de orası pahalı olduğu için o yemeğe asla para vermem. Bunun da ciddi enayilik olduğunu düşünüyorum" dedi.