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  4. Bolu'daki yangında arkadaşı ve ailesini kaybetmişti! Zuhal Topal programda gözyaşlarına boğuldu!

Bolu'daki yangında arkadaşı ve ailesini kaybetmişti! Zuhal Topal programda gözyaşlarına boğuldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.02.2025 20:57
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok aile yok olurken ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal da arkadaşı ve ailesini kaybetti. Topal, sunduğu yemek programında gözyaşlarına boğuldu.

Bolu'daki yangında arkadaşı ve ailesini kaybetmişti! Zuhal Topal programda gözyaşlarına boğuldu!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'den gelen yangın haberiyle günlerdir gündemde. Yüzde 90 doluluktaki otelde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybedenler arasında ise Zuhal Topal'ın da arkadaşı ve ailesi yer alıyordu.

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Ünlü sunucu yangının ardından Yemekteyiz programıyla yeniden kamera karşısına geçti. Topal, program bitiminde Bolu'daki yangınla ilgili konuştu ve gözyaşlarına boğuldu.

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"EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"

Bolu Kartalkaya'daki yangında Boduroğlu ailesini kaybeden Zuhal Topal, gözyaşları içinde "Kartalkaya'da büyük bir facia yaşandı. Birçok aileye ateş düştü. Ben de çok sevdiğim dostlarımı ve çocuklarını kaybettim. Yakınlarını kaybeden herkese dayanma gücü diliyorum. Ölüm Allah'tan evet hepimiz bir gün öleceğiz ama insanların ihmalleri yüzünden bu ülkede çok can gitti, gitmeye de devam ediyor. Şu saatten sonra bu tür faciaların yaşanmaması için ben herkesten sorumluluklarını alıp eğer o sorumluluklarını yerine getirmeyenler varsa görevlerinden istifa etmelerini sorumluların da bu ihmallerinden dolayı en ağır cezayı almalarını istiyorum." dedi.

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Güçlükle konuşan Topal, "Boduroğlu ailesinin hayatta kalan tek üyesi sevgili Tunç'a sabırlar diliyorum. Hem kızını hem oğlunu, Eliz Naz'ı, Alican'ı, eşi Ebru'yu kaybettik. Çok canım yanıyor. İsterdim ki acımı yaşayayım ama işimi yapmak zorundayım. Çok içim yanıyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal
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