Bondi Beach’te dehşet: Ünlü tasarımcı Pip Edwards silahlı saldırının ortasında kaldı

Bondi Beach’te gerçekleşen silahlı saldırı Avustralya’yı yasa boğdu. P.E Nation markasının kurucusu ünlü moda tasarımcısı Pip Edwards, iki silahlı saldırgan tarafından köşeye sıkıştırıldıkları anları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Avustralya’nın en popüler sahil noktalarından Bondi Beach, pazar günü yaşanan kanlı saldırıyla sarsıldı. P.E Nation moda markasının tasarımcısı ve influencer Pip Edwards, saldırı sırasında iki silahlı kişinin arasında kaldıklarını açıkladı.

45 yaşındaki Pip Edwards, silah sesleri duyulmadan yaklaşık bir saat önce Bondi Beach’te arkadaşlarıyla birlikte çektiği neşeli selfie’leri sosyal medyada paylaşmıştı. Edwards, fotoğraflarda yakın arkadaşı Jess Engles ile birlikte görülüyordu. O sırada bölgede herhangi bir tehlike olduğuna dair bir işaret bulunmuyordu.

Saldırının ardından Jess Engles, Instagram Stories üzerinden yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Engles paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bondi Beach’te dehşet: Ünlü tasarımcı Pip Edwards silahlı saldırının ortasında kaldı 1

“Ben ve Pip yaralı değiliz. Silahlı kişiler tarafından kuşatıldık. Bir minibüsün altına saklanmışlardı. Bizim arabamız ve etrafımızdaki araçlar kurşunlandı. Minibüsün önünde ayaklarını ve silahlarını gördük.”

İNSANLAR GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜ

Engles, yaşadığı travma nedeniyle şu an daha fazla ayrıntı veremeyeceğini belirterek, “Lütfen şu anda bu konuyla ilgili benimle iletişime geçmeyin” dedi.

Bondi Beach’te dehşet: Ünlü tasarımcı Pip Edwards silahlı saldırının ortasında kaldı 2

Engles daha sonra bir paylaşım daha yaparak "Lütfen bize biraz alan tanıyın.
Daha sonra daha fazlasını paylaşacağım. Silahlı kişilerden biri, minibüsün tekerleğinin hemen yanındaydı. Diğeri aracın arka tarafındaydı. Deli gibi davranan bir adam onlara bağırıyordu, yanına gelmelerini istiyordu ve bu sayede hayatımız kurtuldu. Yanımızda yürüyen ve saklanmaları için uyarmaya çalıştığımız insanlar bunu başaramadı. Bu akıl almaz bir durum. Biz güvendeyiz ve yara almadan kurtulduk. Zamana ihtiyacımız var, lütfen bunu bize verin" dedi.

