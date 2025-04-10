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Boran Kuzum, Aybüke Pusat'a destek verince TRT'deki işinden oldu! Boran Kuzum yerine Alper Saldıran geldi

TRT’nin dijital platformu Tabii için çekilecek “Bir Ruh Macerası” adlı dizinin başrolünde yer alan Boran Kuzum boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'a destek verince işinden oldu. Boran Kuzum yerine Alper Saldıran getirildi. Alper Saldıran kimdir bu haberden sonra merak edildi. İşte detaylar...

Boran Kuzum, Aybüke Pusat'a destek verince TRT'deki işinden oldu! Boran Kuzum yerine Alper Saldıran geldi
Kubra Akalın

Aybüke Pusat’a destek veren Furkan Andıç ve Boran Kuzum, Tabii’deki dizilerinden çıkarılmıştı. Boran Kuzum Pusat'ı paylaşarak TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat için “Canım, güzel insan” yazmıştı.

TRT Tabii’deki dizinin kadrosundan çıkarılan Boran Kuzum, destekçilerine teşekkür ederek, “Desteğiniz için, yalnız hissettirmediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok sevgiler” mesajını paylaştı.

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TRT’nin dijital platformu Tabii için çekilecek “Bir Ruh Macerası” adlı dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum’un yerine hemen yeni bir oyuncu bulundu.

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Boran Kuzum’a çekime bir gün kala projeden çıkarıldığı bilgisi verilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Boran Kuzum’un yerine Alper Saldıran’ın oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Saldıran’ın çekimleri başladı.

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ALPER SALDIRAN KİMDİR?

16 Eylül 1984’te İstanbul’da doğan Alper Saldıran, Başak burcudur. Turizm lisesi 1. sınıfta, otel stajını tamamlarken, gelen reklam teklifiyle kamerayla tanıştı Buradan mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Turizm Bölümü’ne geçiş yaptı fakat okulunun ikinci yılı biterken meslek olarak oyunculuğu seçmeye karar verdi ve okulu bırakıp Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne burslu olarak başladı.

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Üniversite döneminde, Turgut Özakman’ın “Fehim Paşa Konağı” adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı; bu rolüyle Üniversiteler-arası tiyatro yarışmasında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ardından “Bir Dilim Aşk”daki Burak rolüyle ilk televizyon dizisinde yer aldı ve paralel olarak reklamlarda oynamaya devam etti.

İlk dizisinden sonra okul dönemi boyunca “Kara İnci” dizisinde Seçkin rolüyle ve “Derman” dizisinde Tuna rolüyle, “Melekler Korusun” dizisindeki Barış rolü ile televizyon kariyerine devam etti. Mezun olduktan sonra; “Yerden Yüksek” dizisinde Feyyaz, ”Beni Böyle Sev” dizisinde Ömer, ” Kalbim Ege’de Kaldı” dizisinde de Mustafa karakterini canlandırdı.

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Alper Saldıran Aybüke Pusat Boran Kuzum
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