Boşandı, sahnelere döndü! Asena'dan imalı paylaşım

İbo Show'daki danslarıyla hafızalara kazınan Asena şu sıralar yeniden gündemde.

2017 yılında evlendiği Hasan Dere ile geçtiğimiz hafta tek celsede boşanan ünlü oryantal Asena, tam 8 yıl aradan sonra yeniden sahneye dönmüştü.

Boşanır boşanmaz ülkeye dönerek sahneye çıkmasıyla adından söz ettiren Asena boşandıktan sonra "8 yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hâlâ birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Hasan Dere'nin ise Asena'nın sahneye çıkmasını istemediği için boşanma kararı aldığı iddiaları gündeme geldi.

İddialar gündemde olmaya devam ederken Asena çıktığı sahneden kareleri paylaşarak şu imalı sözleri imza attı:

"Zaman geçti ama içimdeki dans hiç susmadı. Şimdi her hareketim bir dua, her adımım bir doğuş. Kadın olmak; yeniden var olmak demek…"