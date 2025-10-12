MAGAZİN

Boşandı, sahnelere döndü! Asena'dan imalı paylaşım

8 yıllık evliliği tek celsede bitirip ülkeye dönen Asena sahnelere döndü. Asena'nın boşanır boşanmaz sahneye çıkması konuşulurken imalı paylaşımı da gözlerden kaçmadı.

Kubra Akalın

İbo Show'daki danslarıyla hafızalara kazınan Asena şu sıralar yeniden gündemde.
2017 yılında evlendiği Hasan Dere ile geçtiğimiz hafta tek celsede boşanan ünlü oryantal Asena, tam 8 yıl aradan sonra yeniden sahneye dönmüştü.

Boşanır boşanmaz ülkeye dönerek sahneye çıkmasıyla adından söz ettiren Asena boşandıktan sonra "8 yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hâlâ birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Boşandı, sahnelere döndü! Asena dan imalı paylaşım 1

Hasan Dere'nin ise Asena'nın sahneye çıkmasını istemediği için boşanma kararı aldığı iddiaları gündeme geldi.

İddialar gündemde olmaya devam ederken Asena çıktığı sahneden kareleri paylaşarak şu imalı sözleri imza attı:

Boşandı, sahnelere döndü! Asena dan imalı paylaşım 2

"Zaman geçti ama içimdeki dans hiç susmadı. Şimdi her hareketim bir dua, her adımım bir doğuş. Kadın olmak; yeniden var olmak demek…"

