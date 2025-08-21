Boşanma iddiaları yeniden alevlendi! Dilan Çıtak'ın son hamlesi dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son dönemde yaşadığı gerginliklerle sıkça gündeme geliyor.

Babası İbrahim Tatlıses ve küçük kardeşi İdo Tatlıses ile arası açık olan Çıtak, sosyal medya üzerinden yalnızca ağabeyi Ahmet Tatlıses ve küçük kız kardeşi Elif Ada Tatlıses’i takip ediyor.

En son Bodrum’da ‘dur’ ihtarına uymayıp aracını polisin üzerine sürerek karakolluk olmasıyla gündeme gelen Dilan Çıtak, şimdi de eşi müzisyen Levent Dörter'i sosyal medya hesabından sildi.

EŞİNİ SİLDİ SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Evliliklerinde kriz olduğu iddiaları gündeme gelen çiftin arasındaki gerilim, Çıtak’ın Instagram profilindeki soyadı değişikliğiyle daha da alevlendi.

Dörter’in de Çıtak’ı sosyal medyadan takip etmeyi bırakması, bu iddiaları güçlendirdi.

Dilan Çıtak ve Levent Dörter 2022 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.