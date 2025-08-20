'Boşanma' söylentileri gündemdeydi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evliliğinde şiddet iddiası! 'Son tatilde...'

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına almışlardı. Şimdilerde de kazançlarıyla konuşulan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evliliğinde kara bulutlar dolaştığı söylentileri yayıldı.

BOŞANMA İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Evcen'in geçtiğimiz günlerde “Özçivit” soyadını Instagram hesabından kaldırması ve daha sonra yeniden eklemesi 'boşanma' iddialarını gündeme getirmişi.

Ünlü çift hakkında şimdi de şiddet iddiası gündeme geldi. BeyazMagazin sunucularından Arto; 'Şiddet var diye duydum. Komşularından bayağı yüksek dozda sesler olduğunu duydum' ifadelerini kullandı.

Sinem Yıldız da 'Son tatilde tartıştıklarına dair iddialar da olmuş' diye konuştu.