'Boşanma' söylentileri gündemdeydi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evliliğinde şiddet iddiası! 'Son tatilde...'

Dizilerden ve reklamlardan kazandıkları ücretlerle sıkça konuşulan ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit son dönemde evlilikleriyle gündeme geliyor. 'Boşanma' söylentilerinin gündemde olduğu ünlü çiftin evliliğinde şiddet iddiası herkesi şoke etti.

Öznur Yaslı İkier

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına almışlardı. Şimdilerde de kazançlarıyla konuşulan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evliliğinde kara bulutlar dolaştığı söylentileri yayıldı.

Boşanma söylentileri gündemdeydi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evliliğinde şiddet iddiası! Son tatilde... 1

BOŞANMA İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Evcen'in geçtiğimiz günlerde “Özçivit” soyadını Instagram hesabından kaldırması ve daha sonra yeniden eklemesi 'boşanma' iddialarını gündeme getirmişi.

Boşanma söylentileri gündemdeydi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evliliğinde şiddet iddiası! Son tatilde... 2

Ünlü çift hakkında şimdi de şiddet iddiası gündeme geldi. BeyazMagazin sunucularından Arto; 'Şiddet var diye duydum. Komşularından bayağı yüksek dozda sesler olduğunu duydum' ifadelerini kullandı.

Boşanma söylentileri gündemdeydi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evliliğinde şiddet iddiası! Son tatilde... 3

Sinem Yıldız da 'Son tatilde tartıştıklarına dair iddialar da olmuş' diye konuştu.

