Brad Pitt'in evi yağmalandı! Malikanesini talan ettiler

ABD medyası, Los Angeles kentine bağlı Los Feliz'de bulunan ünlü aktör Brad Pitt'e ait evin Çarşamba gece saatlerinde soyulduğunu yazdı.

Los Angeles polisi, evin Pitt'e ait olduğuna ilişkin açıklama yapmazken evin Oscar ödüllü Pitt tarafından 2023 yılında alınan evin adresiyle eşleştiğini söyledi. Polis, üç şüphelinin eve ön pencereden girdiğini ve evi yağmaladığını söyledi.

Hırsızların evden çaldıkları malzemelerle kaçtıklarını aktaran polis ne çalındığına dair bilgi vermedi. ABD medyası, ünlü oyuncunun soygun sırasında evde olmadığını iddia etti.

Bugün gösterime girecek olan yeni filmi F1'in Londra galası için bu hafta başında İngiltere'ye giden Pitt'e Hollywood yıldızı Tom Cruise ve 7 kez Formula 1 Dünya Sürücüler Şampiyonası şampiyonu olan Lewis Hamilton da eşlik ediyor.

Geçen ay da bir kişi aracını Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston'ın evinin kapısına çarptığı iddiasıyla takip ve vandalizm suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

(İHA)