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Bruce Willis'in hastalığı ne? Kızından üzen haber: Her an bitkisel hayata girebilir

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.02.2025 07:43
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Bruce Willis, afazi ve demans teşhisiyle zor bir dönemden geçiyor. Kızı Talullah Willis, babasının durumunu “O, bildiğimiz Bruce değil” diyerek gündeme geldi.

Bruce Willis'in hastalığı ne? Kızından üzen haber: Her an bitkisel hayata girebilir

Bruce Willis son dönemdeki sağlık sorunlarıyla gündemde. Ünlü aktör, afazi (söz yitimi) hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı ve ardından demans teşhisi kondu. 69 yaşındaki Bruce Willis, gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.
Talullah Willis, son olarak babasının durumu hakkında söyledikleriyle gündeme geldi.

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Bruce Willis’in kızı Talullah Willis, babasının sağlık durumu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Talullah, babasının artık okuyamadığını ve konuşamadığını belirterek, “Her an bitkisel hayata girebilir. Zor olsa da onun artık son evrede olduğunu kabullendik. O, bildiğimiz Bruce değil” dedi.

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EŞİNDEN DUYGUSAL SÖZLER

Bruce Willis’in eşi Emma Heming, geçtiğimiz ay çiftin 17. evlilik yıldönümünü kutladıktan sonra sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşımda bulunmuştu

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Emma, "17 yılımız… Yıl dönümleri eskiden heyecan verirdi ama şimdi içimde karmaşık duygular bırakıyor. Kalbimde bir burukluk, karnımda bir boşluk hissediyorum. Kendime ‘Neden o? Neden biz?’ diye sormak ve öfke ile kederi hissetmek için 30 dakika ayırıyorum" diyerek, Bruce Willis’in hastalığının getirdiği duygusal yükü paylaşmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Bruce Willis
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