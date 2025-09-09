MAGAZİN

BTK erişim engeli getirmişti! İmaj tazeleyen Murat Övüç ekrana adım atıyor

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Instagram hesabı geçtiğimiz aylarda Türkiye'den erişime kapatıldı. Yedek hesap açıp paylaşımlarına devam eden Murat Övüç şimdi de özel bir kanalda programa başlayacağını duyurdu.

Öznur Yaslı İkier

Türkiye Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarıyla mücadele kapsamında 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Bu hesaplardan biri de Murat Övüç'ün hesabı oldu.

Kadın matinelerinde renkli kıyafetlerle sahne alan Övüç, hesabının Türkiye’de kapatılmasından sonra yedek hesap paylaşımlarına devam etti.

'ÖZEL BİR KANALDA...'

Erişim engelinden sonra yaptığı paylaşımlarda imaj değiştirdiği görülen Murat Övüç şimdi de ekrana adım atacağını duyurdu. Övüç yayınladığı videoda; “Kasım ayı itibariyle çok özel bir kanalda yemek programı yapacağız.

Gündüz kuşağında kadınların izleyebileceği, psikolojik anlamda destek verebileceğimiz, muhteşem şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç
