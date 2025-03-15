Bu akşam (15 Mart 2025 Cumartesi) hangi diziler var? Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi

15 Mart Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı en çok merak edilen konular arasında. Bu akşam ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler 'hangi kanalda hangi dizi var?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT1, TV8, Star TV, Now TV, ATV yayın akışı ve tv rehberi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Can Borcu dizisi ekranda olacak.

Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20:00'da yeni dizi Piyasa ekrana gelecek.

Now Tv'de saat 20:00'da Zaferin Rengi filmi ekranda olacak.

Star Tv'de ise saat 20:00'da Düğün Dernek filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.

15 MART 2025 GÜNCEL YAYIN AKIŞI REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Kardelenler

15:15 Başka Bir Gün

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Kardelenler

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Uzak Şehir

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Piyasa

23:30 İnci Taneleri

01:45 Piyasa

03:45 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

14:00 Kral Kaybederse

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek

22:30 Sahipsizler

01:30 Düğün Dernek

03:15 Sefirin Kızı

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zaferin Rengi

23:30 Hudutsuz Sevda

02:15 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

07:15 Gönül Dağı

10:50 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

11:10 Bir Zamanlar İstanbul

14:20 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14:40 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:30 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00:15 Vefa Sultan

01:30 Parola Vatan: Sıfır Terör

02:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:25 Sahur Bereketi