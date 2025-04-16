Bu akşam (16 Nisan Çarşamba) hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

Çarşamba akşamları televizyonda hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile... Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı listesini derledik. İşte tüm merak edilenler...
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümü ekrana gelecek.
Now Tv'de saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Star Tv ekranlarında saat 20:00'da Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de ise saat 20:00'da Güldür Güldür Show tekrar bölümü olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Can Borcu
03:00 Sustalı Ceylan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Siyah Kalp
02:15 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Tarkan Gümüş Eyer
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Arka Sokaklar
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:40 Vuslat
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:45 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Gol 2"
22:00 Inter-Bayern Münih | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması
00:15 Teşkilat
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
00:15 Hudutsuz Sevda
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
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