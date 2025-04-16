Bu akşam (16 Nisan Çarşamba) hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

Çarşamba akşamları televizyonda hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile... Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı listesini derledik. İşte tüm merak edilenler...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümü ekrana gelecek.

Now Tv'de saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Star Tv ekranlarında saat 20:00'da Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de ise saat 20:00'da Güldür Güldür Show tekrar bölümü olacak.

16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA GÜNCEL TV REHBERİ

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Can Borcu

03:00 Sustalı Ceylan

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Siyah Kalp

02:15 Deha

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 Tarkan Gümüş Eyer

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

00:15 Arka Sokaklar

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:40 Vuslat

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:45 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Gol 2"

22:00 Inter-Bayern Münih | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması

00:15 Teşkilat

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

00:15 Hudutsuz Sevda

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı