Ünlülerin büyük beğeni toplayan kombinleri ve benzer alternatifler burada

Stil sahibi görünmek için pahalı markalara ya da karmaşık kombinlere ihtiyacınız yok. Önemli olan parçaları nasıl bir araya getirdiğiniz ve kendinize ne kadar yakıştırdığınız. Bu seçkideki her parça, hem gündelik hayatınızda hem de özel anlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz, zamansız ve trend görünümlere sahip. İster minimalist ister gösterişli ve cesur parçalar arayın, bu listede herkesin kendine göre bir şey bulması mümkün. Hazırsanız, ünlülerin ilham veren giyimlerine birlikte göz atalım!

1. Hande Erçel | Only Onlvera Deri Ceket

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Hande Erçel’in siyah deri ceketli havalı kombini gibi dikkat çekici bir görünüm istiyorsanız Only’nin Onlvera ceketini inceleyebilirsiniz. Asimetrik fermuarları ve bel kemeriyle hem asi hem de zarif bir tarz sunuyor. Mevsim geçişlerinde hem kurtarıcı hem de stil sahibi bir tercih olan deri ceketi, siyah bluz, antrasit mini etek ve siyah diz altı çizmelerle giyerek Hande Erçel'e benzer bir look yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, ceketin resimde göründüğü gibi gelmesinden ve kaliteli duruşundan oldukça memnun. Bedeninin tam kalıp, fazla bol ya da dar olmadığını söyleyen kullanıcılar, ceketin yumuşak bir dokuya sahip olduğunu da vurguluyor.

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2. Boran Kuzum | GIESTO Kemerli Baggy Jean

Boran Kuzum’un salaş ama stil sahibi kombini gözünüzü aldıysa GIESTO baggy jean tam size göre! Ayarlanabilir kemerli pantolon, açık mavi tonu ve vintage havası sayesinde farklı üstlerle harika bir uyum yakalıyor. Tamamı pamuk olan denim kumaşı terletmeden gün boyu konfor sunarken baggy kesimiyle özgürce hareket etmenizi sağlıyor. Siyah gömlek ve deri ceketin yanında aksesuar olarak loafer ve kemik gözlük takarak Boran’ın tarzına çok yakın bir hava yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, kot pantolonun trendlere uygun bir parça olduğunu söylüyor. 175 cm boyundaki bir kullanıcı pantolon hakkında "Paçaları uzun geldi, küçük bir kesimle daha harika olacak." yorumunu yapıyor.

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3. Serenay Sarıkaya| Koton Straplez Dar Kesim Midi Elbise

Serenay Sarıkaya’nın sade ve etkileyici stilinden hoşlanıyorsanız Koton’un straplez midi elbisesine bir göz atabilirsiniz. Katlama detayları ve zarif yırtmacı ile her davette göz kamaştıracağınız elbiseyi Serenay Sarıkaya gibi deri eldiven, altın kolye- bileklik seti ve siyah topuklu ayakkabıyla kombinleyerek klasik ama güçlü bir görünüm elde edebilirsiniz. Cepli oluşu ekstra avantaj yaratırken vücudu saran yapısıyla da feminen bir duruş yaratıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcı yorumlarında elbisenin modeli ve üstte duruşu öne çıkıyor. Bunun yanında "Elbisenin straplez oluşunu, o katlı detayını,uzunluğunu, cepli oluşunu ve arkadan yırtmaçlı oluşunu çok beğendim." yorumunu da yapıyorlar.

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4. Mert Demir | Jack & Jones Gömlek

Jack & Jones beyaz gömlek, tıpkı Mert Demir’in kombinindeki gibi çizgili kumaş pantolonlar ve metal detaylı aksesuarlarla harika duruyor. %100 pamuk yapısıyla terletmeden konforlu bir kullanımı yaşatan gömlek, uzun kollu ve klasik kesimiyle hem iş görüşmelerine hem de akşam buluşmalarına uyum sağlıyor. Özellikle siyah klasik ayakkabı, ince bir kolye ve kemerle tamamlandığında Mert’in o çekici ve maskülen tarzına kolayca yaklaşabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda gömleğin kaliteli kumaşı ve düzgün dikimi öne çıkıyor. Hem özel hem de günlük kullanım için ideal olduğu söyleniyor. Beden uyumu konusunda genel olarak tam kalıp olduğu belirtiliyor ve sıklıkla "Kumaş vücudu ısıtmıyor, gömlek çok iyi oturuyor." yorumu yapılıyor.

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5. Aybüke Pusat | Holly Lolly Madonna Yaka Astarlı Mini Dreamer Elbise

Aybüke Pusat’ın davetlerdeki çarpıcı şıklığını yakalamak artık çok kolay! Holly Lolly’nin siyah mini elbisesi, vücuda oturan bodycone kesimiyle hatlarınızı kusursuzca vurgularken madonna yaka detayıyla da modern bir hava katıyor. Astarlı yapıya sahip elbise, hem genç hem de zamansız bir tarz yakalamak isteyenler için birebir! Zarif bir topuklu ayakkabı, altın rengi küpeler ve mini bir çanta ile siz de gecenin yıldızı olabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar elbisenin vücudu saran ama rahatsız etmeyen yapısından memnun. Kumaş kalitesi ve iç astarı sayesinde iç göstermediği, sıkmayan bir yapıya sahip olduğu da sıkça vurgulanıyor. Üstelik, "Omuzları daha dökümlü ama kayma gibi bir şeyi yok." yorumları da yapılıyor.

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6. Furkan Andıç | DeFacto Slim Fit Dik Yaka Astarlı Kaşe Parka

Furkan Andıç’ın sade ama karizmatik stili, özellikle soğuk günler için tam bir ilham kaynağı. Oyuncunun siyah kumaş pantolon ve blazer ceket üstüne tercih ettiği kaşe kaban şehirli ve maskülen görünümüyle tüm gözleri üzerine çekiyor. DeFacto Kaşe Parka ise su geçirmez kumaşı ve soğuğa karşı koruma yapan astarıyla tam da bu havayı yakalamanızı sağlıyor. Hem işe giderken hem de günlük hayatta kullanabileceğiniz parçayı Furkan Andıç'ın yaptığı şekilde kazak ve kumaş pantolonla tamamlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kalitesini beğenenen kullanıcılar, parkanın tam bir fiyat performans ürünü olduğunu vurguluyor. Boyut olarak da "İçinize kalın bir şey giyecekseniz bir beden büyük alın, normal giyecekseniz eğer kendi bedeninizi alın." ifadeleri yer alıyor.

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7. Hazal Subaşı | Koton Pamuklu Volanlı Fırfırlı Gömlek

Hazal Subaşı’nın zarif ve feminen stili, fırfırlı gömleklerle harika bir uyum yakalıyor. Koton’un volanlı fırfırlı gömleği de oyuncunun tarzını kendi giyiminize yansıtmanıza imkan tanıyor. V yakası ve %100 pamuk kumaşı sayesinde hem rahat hem şık olan gömleği, kahverengi pantolon ve deri kemerle kombinleyip modern bir görünüm elde edebilirsiniz. İster işe giderken ister arkadaşlarınızla kahveye çıkarken giyin, Koton gömlekle iyi görünmek garanti!

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8. Kıvanç Tatlıtuğ | Levi's 505 Regular Jeans Kot Pantolon

Kıvanç Tatlıtuğ’un vintage havası veren rahat ve stil sahibi kombini için Levi’s 505 Regular Jeans çok iyi bir alternatif. Düşük beli, düz paçalı ve esnek yapısıyla gün boyu konfor sağlayan kot pantolon, Tencel Lyocell kumaşıyla çevre dostu ve hafif yapılı. Pantolonla uydurmak için Kıvanç Tatlıtuğ gibi cap şapka takabilir ve mevsime göre basic bir kazak veya tişört giyerek cool bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar pantolonun kaliteli oluşunu övüyor. “Selvedge denim” ve “Levi’s kalitesi” gibi yorumlarla ürün hakkındaki memnuniyetlerini dile getiren kullanıcılar, pantolonun fiyat performans olduğunu söylüyor.

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9. Berfu Yenenler | Frm Ekose Desenli Elbise

Berfu Yenenler’in genç ve enerjik stilini yakalamak isteyenler için Frm Ekose Desenli Elbise harika bir seçenek! A kesimli gömlek elbise formu ve flanel dokusu sayesinde gün boyu ferahlık sunuyor. Günlük kullanım için ideal bir parça olan kruvaze yaka elbiseyi Berfu Yenenler gibi deri loafer ve beyaz çorapla kombinleyerek hem nostaljik hem de trend bir görünüm yakalayabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Elbise, gerek kalitesiyle gerek modeliyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. “Güzel ama biraz dar, 1-2 beden büyük almak gerekiyor.” ve “Ofis ortamında giyilebilecek çok güzel bir elbise.” gibi yorumlar dikkat çekiyor.

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10. Selahattin Paşalı | Altınyıldız Classics Oversize Mono Yaka Desenli Kaşe Kaban

Selahattin Paşalı'nın koyu tonlardaki sade ve ağırbaşlı kombini, şehirli ve modern bir duruş sergiliyor. Bu duruşu tamamlayan parçalardan biri olan Altınyıldız Classics Oversize Mono Yaka Kaşe Kaban, tam bir klasik! Uzun boyu ve oversize kesimiyle konforlu ama karizmatik bir hava yakalamak isteyenler için birebir. Siz de kabanı Selahattin Paşalı gibi siyah kazak ve pantolonla uydurarak zahmetsizce minimalist ama etkili bir stili yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kaban, hafif ve ince olmasına rağmen soğuktan iyi korumasıyla kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor. Ayrıca “Çok şık çok rahat, iyi ki almışım.” ve “Hem spor hem klasik kullanılabilir.” gibi olumlu yorumlar sıkça yer alıyor.

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