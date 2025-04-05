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Bu akşam (5 Nisan 2025) hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT1 güncel yayın akışı rehberi

5 Nisan cumartesi günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel yayın akışı bilgisi...

Bu akşam (5 Nisan 2025) hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT1 güncel yayın akışı rehberi
Öznur Yaslı İkier

5 Nisan Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı en çok merak edilen konular arasında. Bu akşam ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler 'hangi kanalda hangi dizi var?' sorusuna yanıt arıyor. İşte kanalların güncel yayın akışı listesi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Can Borcu dizisi ekranda olacak.

Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20:00'da Piyasa dizisi final bölümüyle ekrana gelecek.

Now Tv'de saat 20:00 Her Şey Aşk İçin filmi ekrana gelecek.

Star Tv'de ise saat 20:00'da Vizontele filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.

YAYIN 23

ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Sustalı Ceylan

13:00 Kuruluş Osman

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

23:00 Sustalı Ceylan

02:00 Başka Bir Gün

04:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber Sonu

20:00 Piyasa

23:45 Eşref Rüya

02:00 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:00 Kuzey Güney

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Siyah Kalp

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Deha

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:15 Deha

04:45 Kızılcık Şerbeti

NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Her Şey Aşk İçin

22:30 Yahşi Batı

01:00 Şahane Hayatım

03:30 Son Yaz

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Dizi

14:00 Sahipsizler

16:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Vizontele

22:15 Vizontele

00:30 Dizi/Sinema

02:00 Tarkan Altın Madalyon

04:30 Sefirin Kızı

06:00 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Beni Böyle Sev

07:40 Yedi Numara

08:30 Portreler: Cem Karaca

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:25 Kod Adı Kırlangıç

13:05 3'te 3

15:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Bir Zamanlar İstanbul

03:50 Cem Karaca

05:10 Yedi Numara

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

09:45 Gazete Magazin

14:15 Tren Soyguncuları

16:15 Onları Yükseğe As

20:00 Survivor 2025

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

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