Bu akşam hangi diziler var? 06 Mayıs Salı 2025 televizyondaki diziler

Televizyon keyfi yapanlar için en çok merak edilen sorulardan biri yine gündemde: Bu akşam hangi diziler var? 06 Mayıs Salı günü, ulusal kanallarda yayınlanacak diziler izleyiciler tarafından araştırılıyor. ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX TV ve TV8 gibi kanallarda Salı akşamları ekranlara gelen diziler, reyting yarışında da öne çıkıyor. Siz de sevdiklerinizle birlikte dizi keyfi yapmak istiyorsanız, işte bugün televizyondaki dizilerin güncel ve detaylı listesi...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

22:00 - 00:15

Inter - Barcelona

Inter ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Medusa Darbesi

Çin başbakan yardımcısının şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Jason Bourne, inzivaya çekilmiş eski bir suikastçıdır ve aslında bu olayla ilgisi yoktur. Ancak ortada ismini kullanarak cinayetler işleyen bir katil vardır. Üstelik CIA ile Rus gizli servisleri peşine takılmış, sevgilisi kaçırılmıştır. Jason, casuslar arasındaki mücadelenin ortasında gerçek suçluyu bularak masumiyetini ispat etmek zorundadır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Recep İvedik

Recep İvedik sokakta bulduğu bir cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep sonunda Antalya'ya varır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. Muhsin Bey ona para ile otelinde kalmasını teklif eder. Recep bunu kabul etmez ve tam giderken, çocukluk aşkı Sibel'i görür ona kendini beğendirmeye çalışır. Ancak Sibel, onu tanımaz. Bunun üzerine Recep otelde kalmayı kabul eder. Recep otelde Sibel'e yaranmaya çalşırken birbirinden komik olaylar yaşar.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bahar

Evren'in Naz ile birlikte olduğunu öğrenen Bahar derinden sarsılır. Özel hayatında darbe üstüne darbe yiyen Bahar için hastanede de sular durulmamaktadır. Peran'ı ziyaret eden ünlü bir gazetecinin hayatı birden tehlikeye girince, tüm riskleri alıp müdahale etmek zorunda kalan kişi yine Bahar olur. Öte yandan Cem'in dönüşü Umay ve Parla arasında eski defterleri yeniden açar. Bir yanda Evren ve Naz giderek daha da yakınlaşırken yaşanan hiç beklemedik bir gelişme Bahar'ı altüst edecektir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Kral Kaybederse

Özlem'in beklenmedik kayboluşu herkesi endişeye sürüklerken, Kenan olayın peşine düşer. Handan, çevresinde olup bitenlere dikkat kesilirken, diğer yandan bu karmaşık süreçte duygularını bastırmakta zorlanır. Fadi ise Özlem'in ortaya çıkmasının ardından onunla samimi bir bağ kurar. Özlem'in söylediklerinde kendinden parçalar bulan Fadi, derin bir iç hesaplaşmanın içine girer. Öte yandan, Kenan'ın Kaşif'in tedavisi için ayarladığı doktor tüm aileye umut olur. Ayrıca Kral'ın yaptığı küçük bir jest, Fadi'yi fazlasıyla mutlu edecektir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Bir Gece Masalı

Ferman’ın kumar mafyasının eline düşmesi Mahir’i harekete geçirirken; Asaf yeniden geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır ve Mahir’e polisliği bırakması karşılığında tüm servetin ve işlerin başına geçmesini teklif eder. Ancak Mahir, üstlerinin radarındadır. Emniyet müdürleri ile yenilecek yemeğe Canfeza ile katılan Mahir’i kariyeri adına güzel haberler beklemektedir. Bayıldığı sırada gördüğü rüya Canfeza’yı derinden etkilerken yüreğini gelecek günlerin kaygısı sarar. Haksız da değildir. Sinsi bir tehlike etraflarında dolaşırken eve Canfeza adına gizemli bir paket gelir. Geçen günlerin muhasebesini yapan Mahir, Canfeza’yı ailesiyle kendisi arasında çok fazla bıraktığını fark etmiştir. Canfeza için iki ailenin de katılacağı bir doğum günü hazırlar.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.