Bu akşam hangi diziler var? 07 Haziran Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

7 Haziran 2025 cumartesi günü televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitler sunuluyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın sevilen şarkılarının, şiirlerinin anısına.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 21:45

Hadi İnşallah

Pucca 4 yıldır sevgilisiyle Ankara'da yaşamaktadır ancak sevgilisini kaybedince mutsuz bir şekilde İzmir'e ailesinin yanına döner. Babasının da zorlamasıyla bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider ve pekmez lakabını taktığı hayatının erkeğiyle karşılaşır. Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır.

21:45 - 00:00

Şevval Sam 30. Yıl Konseri

Türk müziğinin sevilen ismi Şevval Sam'ın 30. sanat yılına özel olarak geçtiğimiz yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konser, ekrana geliyor.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Ozan, Fikri ve Bahadır bir kafede sohbet etmektedir. Yanlarına evli erkekler gelir ve bekarları evlenmeye ikna etmeye çalışır. Fikri ve Jale’nin düğün günüdür, ancak gelen misafirlerin hepsi tuhaf yaratıklardır. Jale’nin absürt gotik ailesiyle Paşa’nın geleneksel ailesi arasında kültür çatışması yaşanır. Nikah şahidi kuyudan çıkar, nedime bir cadıdır. Naime ve Çiçek karşılaşır. Birbirlerinden pek haz etmezler. Aralarında komik bir rekabet başlar, birbirlerine sürekli hava atmaya çalışırlar. Sonunda, ikisinin de hayatlarının göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkar. Hayati ile Nazlı ayrılma kararı almıştır. Bu durumu paylaşmak için dostlarıyla buluşurlar. Paşa ve Mesut, eşleriyle birlikte gelir. Hayati başta ayrılığa üzülse de, Nazlı ve kadınlar her odadan çıktığında, Paşa ile Mesut ona bekar hayatının güzelliklerini anlatarak bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyler. Mesut, bir koroda solisttir ve Çiçek’i etkilemeye çalışır. Bilal ise müzikle ilgisi olmamasına rağmen, yalnızca Çiçek’i beğendiği için koroya katılır. Görgüsüz, kaba ama komik tavırlarıyla parası sayesinde tüm ilgiyi üzerine çeker.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Yol Arkadaşım

Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur'un Kurban Bayramı’na üç gün kala üç zor hedefi vardır. Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Bir telefon uygulamasıyla tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref'in eğlence ve macera dolu yolculuğu, izleyen herkese kurduğu hayal ile yaşadığı hayat arasındaki farkı sorgulatacak.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20

Pilav Üstü Aşk

Elvan ünlü bir restoran zincirinin tek varisidir. Zor zamanlardan geçen restoranını kurtarmak amacıyla Rus bir iş adamı ile bir görüşme ayarlar. Rıdvan ise seyyar bir pilavcıdır. Pilavlarının ünü İstanbul’un tüm gece hayatında ve esnaflar arasında duyulmuştur. Arkadaşlarının ısrarı ile dünyaya açılmayı kafasına koyan Rıdvan da aynı Rus iş adamı ile görüşmek için Elvan’ın bulunduğu otele gidecek ve ikili kendilerini beklenmedik durumların içinde bulacaktır.

TV8

20:00 - 22:40

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.