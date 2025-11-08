MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 8 Kasım Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

Cumartesi akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Bu akşam hangi diziler var? 8 Kasım Cumartesi 2025 televizyondaki diziler
Öznur Yaslı İkier

8 Kasım 2025 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

19:00 - 20:00
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15
Gönül Dağı
Çetin ve Taylan'dan uzun zamandır haber alınamamaktadır. Babalarını kaybeden iki kardeş bulunabilecek midir? Taylan'a babasından bir mektup gelmiştir. Amcaoğulları bu mektubu Taylan'a ulaştırabilecek midir? Asuman'ın bebeğinin doğmasına sayılı gün kalmıştır. Selma ve Cemile, eltilerinin başından bir an bile ayrılmazlar. Kasabada belediye başkanlığı seçimleri yapılmaktadır. Kasabalı, Kazım'ın başkan seçilmemesi için plan yapmaya karar verir. Seçimi kim kazanacaktır?

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15
Güller ve Günahlar
Tecer Ailesi Berrak'ın uyanmasını sevinçle karşılarken Serhat, kendisinden saklanan gerçeğin peşinde, Kader'in babasının kim olduğunu öğrenmek istiyordur. Zeynep, artık gitme vaktinin geldiğini düşünerek Berrak'tan Kader'i kızı olarak kabul etmesini beklerken Berrak tüm beklentileri boşa çıkaracak bir hamle yapar.

NOW

19:00 - 20:00
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 00:00
Ben Leman
Çocukların teknesinin fırtınada alabora olduğu haberi geceye bomba gibi düşer. Bu beklenmedik gelişme, herkesin düşmanlıklarını bir kenara bırakarak çocuklar için tek yürek olmasını sağlar. Çocukları, kendi hesaplaşmalarının içine çekmenin sonuçlarıyla yüzleşen Şahika için ise her şey daha ağırdır. Gecenin zorlu şartlarında yapılan arama kurtarma çalışmalarında umutlar giderek tükense de hiçbir anne bir diğerinin elini bırakmayacaktır...

SHOW TV

20:00 - 23:45
Güldür Güldür Show
Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30
Charlie'nin Melekleri
Uluslararası güvenlik ve soruşturma bürosu, gizemli Charles Townsend için çalışan üç özel yetenekli ajanın hikâyesini konu alan film, 1976 yapımı popüler dizinin modern bir yeniden çevrimi. Dünyanın dört bir yanında en zorlu görevleri üstlenen; zeki, cesur, iyi eğitimli ve güzel üç kadından oluşan Melekler Takımının heyecan dolu maceraları izleyiciyle buluşuyor.

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20
Aynadaki Yabancı
Emirhan, Azra'nın yüzünü değiştirdiğini ve Defne olarak aynı evde hayatına devam ettiğini öğrenmiştir. Defne ise Emirhan'ın gerçekleri bildiğinden habersiz, evdeki işine devam etmektedir. Emirhan'ın tepkisi ne olacaktır? Defne yolun sonuna mı gelmiştir? Defne ile araları açılan Barış ise Emirhan hakkında şüphe duyacağı olaylar yaşamaya başlar. Bir yanı Defne'ye kırılmıştır fakat bir yanı da onun tehlikede olduğunu hissetmektedir. Barış nasıl bir yol izleyecektir?

TV8

20:00 - 00:15
MasterChef Türkiye
MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme oyunu oynanacak. Eleme oyunundan sonra hangi yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye devam edecek? Elenen isim kim olacak?

Anahtar Kelimeler:
dizi yayın akışı bugün
En Çok Aranan Haberler

