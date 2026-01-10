MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 10 Ocak Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

Cumartesi akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Öznur Yaslı İkier

10 Ocak 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

  • 19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Güller ve Günahlar

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:00 Yol Arkadaşım

ATV

  • 20:50 - 21:30 Kupa Töreni
