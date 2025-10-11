Bu akşam hangi diziler var? 11 Ekim Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

11 Ekim 2025 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Taner'in hapse girmesiyle Kaya Ailesi derin bir üzüntü yaşar. Taner'in masumiyeti ispatlanabilecek mi? Süleyman, Taner'in hapse girmesinden dolayı kendini suçlar. Süleyman, Taylan'a ne söyleyecek? Kasabalılar, Taner'in hapse girmesiyle öfkelenerek Çetin'i kovalar. Çetin'i kim koruyacak? Cemile'nin yeğeninin hastalığıyla ilgili bir gelişme olur. Çocuğun iyileşebilmesi için ne yapacaklardır?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Güller ve Günahlar

Eşi ve kızlarıyla mutlu bir hayat süren Serhat Tecer'in dünyası, beklenmedik bir gerçekle altüst olur. Hayatının en büyük aşkı, eşi Berrak, büyük bir sır saklamaktadır: Bir çocuğu daha vardır Kader. Gerçeğin peşine düşen Serhat, adım adım iz sürerken yolu Zeynep ile kesişir. Dobra ve cesur tavrıyla dikkat çeken Zeynep, hiç ummadığı anlarda Serhat'ın en büyük destekçisi olur. Serhat, her ipucunun izini sürerken, Berrak'ın sırlarla örülü geçmişinin anahtarı karşısına hiç beklemediği bir yerden çıkacaktır.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:30

Ben Leman

Şahika, Mine ve Suzi, yıllar önce ortadan kaldırdıklarını düşündükleri kırmızı kartların ortaya çıkmasıyla sarsılsalar da göndereni bulurlar. Ama buldukları kişi Leman değildir. Kadınlar konuyu kapattıklarını düşünürken Leman daha büyük bir planın peşindedir. Üç kadını kendi dostluklarıyla vurmaktır hedefi. İlk kurbanını seçer Şahika'yı. Belediye başkanlığını bile elinden alacağı o büyük, sert hamleyi yapar.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Tam Gaz

Baby, suç çetelerini olay yerlerinden kaçırma konusunda yetenekli olan ve sürekli müzik dinleyen bir gençtir. Bir gün Lily isminde bir kızla tanışan Baby, içinde bulunduğu suç batağından çıkmaya karar verir. Ancak, Baby'nin kendini kurtarmak için yüzleşmek zorunda olduğu şeyler vardır...

22:00 - 00:45

Tam Gaz

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Aynadaki Yabancı

Karaaslan Malikanesi'nin görkemli duvarları arasında yeni bir yabancı vardır artık... Bir zamanlar hanımı olduğu evde hizmetçi olarak işe başlayan Defne, hafızasındaki eksik parçaları tamamlamak için kim olduğunu ve neden buraya iş başvurusu yaptığını çözmek zorundadır. Bu yüzden de tüm aile fertlerini yakından gözlemlemeye başlar. Ancak hatırlamak için verdiği bu uğraşın hem kendisi hem de kızı için büyük bir risk taşıdığından habersizdir.

TV8

20:00 - 21:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

21:15 - 21:45

Maça Doğru

Maç öncesindeki tüm gelişmeler ekrana geliyor. Oyuncuların, antrenörlerin görüşleri izleyiciye aktarılıyor.

21:45 - 00:15

Bulgaristan - Türkiye

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor.