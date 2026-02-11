MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 11 Şubat Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

Çarşamba akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Öznur Yaslı İkier

11 Şubat 2026 çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 22:00 Uçuş Planı

22.00 Whiplash

KANAL D

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

STAR TV

19:00 - 20:00 Star Haber

20.00 Sahipsizler

ATV

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Orhan

TV8

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

dizi yayın akışı bugün
