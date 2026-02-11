Bu akşam hangi diziler var? 11 Şubat Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

11 Şubat 2026 çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
19:00 - 19:55 Ana Haber
19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
20:00 - 22:00 Uçuş Planı
22.00 Whiplash
19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
20.00 Eşref Rüya
19:00 - 20:00 Star Haber
20.00 Sahipsizler
19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
20.00 Kuruluş Orhan
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
