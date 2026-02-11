Serenay Sarıkaya'nın yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı

Adanalı, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir ve Aile gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar yeni proje hazırlığında.

Sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sarıkaya'nın yeni projesinin detayları belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serenay Sarıkaya bu kez bağımsız bir filmin başrolünde yer alacak. Filmin yönetmen koltuğunda, Ölü Mevsim filmiyle adından söz ettiren Doğuş Algün oturacak.

Öte yandan Sarıkaya'nın, Algün ile önceki yıl Adana Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptığı dönemde tanıştığı öğrenildi.

Altın Koza'da Ölü Mevsim ile birçok ödül kazanan Doğuş Algün'ün, Sarıkaya ile çekeceği filmin adı ise Sevdiğim İnsanlar olacak. Bir kasabada geçen filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından festival süreci başlayacak.