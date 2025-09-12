Bu akşam hangi diziler var? 12 Eylül Cuma 2025 televizyondaki diziler

12 Eylül 2025 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 21:00

Eurobasket Özel

21:00 - 23:00

Yunanistan - Türkiye

Yunanistan ile Türkiye, FIBA Erkekler Eurobasket yarı final maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

Tüm ekip geniş çaplı bir tatbikat için kolları sıvar. Bir yandan kentin gecekondu mahallesinde yaşayan genç ve güzel Kevser kaçırılır. Amcası borç karşılığında kızı satmıştır. Gizli görevle hurdacı kılığına giren Barış komiser Kevser'i kurtarmak için ekibimizle beraber çalışır. Yıllar önce bir patlama sonucu ölen Ali Komiser'in hayatta olduğuna dair şüpheler ortaya çıkacaktır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

İllegal Hayatlar

Mahsun kaçak bir kumarhane işletmektedir. Bu nedenle de polis baskınlarıyla baş etmekte bir hayli zorlanır. Kumarhaneyi işletmeye devam etmek isteyen Mahsun, bu amaçla sahte bir siyasi parti kurmaya karar verir. Böylece gizli olarak kumarhane işletmeye devam edebilecektir. Ancak bu fikir, hem de kendisini hem de arkadaşlarını türlü maceraların içine sürükler.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Kızılcık Şerbeti

Final sahnesinin üstünden aylar geçmiştir. Herkes normal hayatına dönmüş gözükse de hala son yaşananların izlerini taşıyorlardır. Abdullah bu süreçte hep kendini sorgulamış ve Umre'ye gitmiştir. Tüm işlerin başında artık Fatih vardır. Fatih gitgide güç zehirlenmesi yaşamakta, kendini tam bir iş insanı olarak görmektedir. Son gece yaşadığı korku nedeniyle erken doğum yapan Kıvılcım'ın bebeği çok küçük doğmuş, kuvözde yatmaktadır. Bu durum nedeniyle Ünal ailesini suçlayan Kıvılcım ve Ömer'in arası gergindir. Mustafa tedavi olmak üzere akıl hastanesindedir. Her şeyin bir şekilde rayına girdiğine inananları ise çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 01:00

Dizi

Star TV'nin sevilen yerli dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:50

Gözleri KaraDeniz

Karşısına aldığı düşman, Azil'e hayatındaki en büyük acılardan birini yaşatır. Azil, bu acının bedelini ödetmek için süt kardeşi Dursun'la beraber, İstanbul'a doğru bir yolculuğa çıkar. Osman Maçari, yıllardır hasretini çektiği oğlu Azil'i kavgasında tek bırakmaz. Maçari ailesinin erkekleri ilk kez ailenin ve Azil'in baş düşmanı Havva Kırkayvaz'a karşı bir araya gelirler. Mehmet, Azil'in eve gelişiyle aile içerisindeki konumunun sarsılmasından endişe etmektedir. Öte yandan Havva ve Hidayet'in baskısıyla da kendini gittikçe daralan bir çemberin ortasında bulur.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.