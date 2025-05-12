Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Haftanın ilk günü olan 12 Mayıs Pazartesi 2025’te televizyonda hangi diziler var? Diziseverler, bu akşam yayın akışında yer alan yapımları merak ediyor. Özellikle reyting rekortmeni dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, FOX, TRT 1 ve TV8 gibi ulusal kanalların 12 Mayıs Pazartesi yayın akışında yer alan dizileri ve saatleri haberimizde…

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Kont Balian, kalesini kaybetmenin öfkesiyle okunu doğrulttuğunda, kimsenin hesaplamadığı bir şey olur ve Mila kendini Selahaddin'e siper eder. Şemse'nin doğum sancıları nihayete erer. Ali'nin doğumu, hem bir müjde hem de bir dönüm noktasıdır; hemen ardından Kerek'in fethi gerçekleşir. Öte yandan Kral Baldwin, siyasal zemini yatıştırmak adına Selahaddin'e barış teklifinde bulunmayı düşünür, ancak bunu sindirmekte zorlanır. Bu sırada içerden gelen başka bir kriz patlak verir: Kadı Fazıl, Zeyneb'in şikâyetiyle Kaymaz tarafından zindana atılmış, durum Karategin aracılığıyla Sultan'a iletilmiştir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Uzak Şehir

Cihan'ın cezaevine planlı bir şekilde girmesi düşman taraftaki herkesi huzursuz etmeye neden olurken, niyetinin ne olduğu çok geçmeden ortaya çıkar. İçeri girdiğinde Boran'ın canına kıyanın kim olduğunu öğrenmek için Ecmel'le Halis'in tepesine çöker. Diğer tarafta konaktan kovulan Alya bunu asla kabul etmeyip, konağın kapısını yakarak girerken, kendi küllerinden doğduğunu herkese göstermiş olur. Cihan cezaevinden çıktığında Alya'nın yanında olup onu Sadakat'e karşı ezdirmemek için annesini karşısına almaktan geri durmaz. Sadakat, Alya'yı kendi başına yıkmanın zor olacağını anladığından umudunu Mine'ye bağlar. Cihan her taraftan kuşatılırken, içeriden kaynayan Albora'ya karşı da savaşmak durumunda kalır. Alya bu çatışmanın ortasında kalırken, Cihan, Alya'yı kurtarmak için kendi canını siper etmekten asla korkmaz.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Yaşam Koçu

Helin, kariyerindeki büyük hedefleri gerçekleştirmek için çabalayan genç bir kadındır. Kariyerinde ilerlemek için çareyi Yaşam Koçları'nda arayan Helin, enerji ve frekansının düzenlenmesi için her gün yeni bir Yaşam Koçu'na gider. Helin, sonsuz bir inançla Yaşam Koç'larına giderken onun bu durumuyla dalga geçen yakın arkadaşı Cafer'i de yanına alır. Cafer'in bir gün parti çıkışı yakalandıkları magazincilerin 'Sevgilisi misiniz?' sourusuna 'Yaşam Koçuyum' cevabını vermesi ikisinin de hayatının bambaşka olmasına yol açar. Helin'in kariyerindeki değişimin de etkisiyle Cafer bir anda Türkiye'nin en popüler yaşam koçu haline gelir.

SHOW TV

20:00 - 22:15

Turist

Sevgilisinden ayrılan Frank Taylor, yeni bir başlangıç yapmak için İtalya’nın Venedik bölgesine gider. Bir süre sonra güzelliği göz kamaştıran Elise ile tanışır. Elise ile tanışması Taylor için normal gözükse de bu durum Elise için bir tesadüf değildir. Taylor bir süre sonra içinde bulunduğu tehlikenin farkına varacaktır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Ölümcül Sır

CIA'e yönelik şantaj girişimleri kontrolden çıkınca, teşkilat en güvenilir ajanı Vail'i yeniden göreve çağırır. Kısa süre içinde olaylar sıra dışı bir hâl alır ve uluslararası bir komployla karşı karşıya oldukları anlaşılır. Ekibiyle birlikte bu gizemi çözmeye çalışan Vail, kendini zorlu bir hayatta kalma mücadelesinin içinde bulur. Bu süreçte, geçmişe dair sırlar da bir bir ortaya çıkacaktır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:50

Canavar

Karısını kaybeden Nate, kızları Meredith ve Norah ile birlikte, onunla tanıştığı Güney Afrika'ya gider. Vahşi hayat biyoloğu olan eski aile dostları Martin'in yönettiği doğal hayat alanına gittikleri sırada, avcılardan kaçan kana susamış bir aslanın peşlerine düşmesiyle gezileri kabusa dönüşür. Nate ve kızları, aslandan kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişirler.

21:50 - 00:20

Gerçeğe Çağrı

Çok sevdiği güzel bir eşi olan ve sıradan bir işçi olarak geçimini kazanan Douglas Quaid, gündelik yaşamından çok sıkılmıştır. Hayatında yaşayabileceği en güzel anların, bir süper ajanın anılarında saklı olduğuna inanır. Ama başvurduğu Recall şirketinde ortaya çıkan bir prosedür hatasından dolayı belleğine, aranan bir ajanın hafızası yüklenir ve Douglas kendini hiç ummadığı tehlikeli bir maceranın ortasında bulur. Peşinde Cohaagen’ın liderliğini yaptığı bir grup polis vardır. Mecburen bir isyancı ile iş birliği yapar ve yer altındaki karşı direnişin liderine ulaşarak Cohaagen’ı engellemek ister. Yaşadığı gerçekle, zihnindeki hayal arasında kaybolmaya başlar ve şimdi yaşadığı dünyasının kaderi de kendi gerçek kimliğini bulmasıyla doğru orantılıdır.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.