Bu akşam hangi diziler var? 12 Şubat Perşembe 2026 televizyondaki diziler

12 Şubat 2026 perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:40 Kara Ağaç Destanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gökdelen | Yabancı Sinema

22:00 Butcher's Geçidi | Yabancı Sinema

00:25 Gökdelen | Yabancı Sinema

KANAL D

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Eşref Rüya

STAR TV

07:00 Sefirin Kızı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 En Güzel Bölüm

17:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin (1.Bölüm)

02:30 Sefirin Kızı

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

NOW

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ileÇalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

00:00 Yeraltı