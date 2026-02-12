MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 12 Şubat Perşembe 2026 televizyondaki diziler

Perşembe akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Bu akşam hangi diziler var? 12 Şubat Perşembe 2026 televizyondaki diziler
Öznur Yaslı İkier

12 Şubat 2026 perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:40 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gökdelen | Yabancı Sinema
22:00 Butcher's Geçidi | Yabancı Sinema
00:25 Gökdelen | Yabancı Sinema

KANAL D

07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Eşref Rüya

STAR TV

07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 En Güzel Bölüm
17:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin (1.Bölüm)
02:30 Sefirin Kızı

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

NOW

07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ileÇalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 Yeraltı

