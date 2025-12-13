MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 13 Aralık Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam hangi diziler var? 13 Aralık Televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyor. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik..

Öznur Yaslı İkier

13 Aralık cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 20:00
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15
Gönül Dağı
Taner'e babasını hatırlatacak geçmişten izler çıkar. Selma, Taner'e sürpriz yapmaya karar verir. İrfan'ı ziyaret ettiklerinde neler yaşanacaktır? Kadir ve Selami'nin kız istemesi gerçekleşir. Kaya Ailesi'ni kız istemesi sırasında neler bekliyor? Gözde'nin nazarı Selma, Asuman ve Cemile'ye değer. Kızlara nazar değdiğinde neler yaşanacaktır? Çetin ve Leyla, kasabadan ayrılmaya karar verir. Esra, Çetin'in gidişini engelleyebilecek midir? Gedelli kasabasına yaklaşan bir hortum vardır. Belediye hortum uyarısı verir. Hortum kasabaya zarar verecek midir?

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15
Güller ve Günahlar
Berrak, hamileliği ile elini güçlendirerek eve dönerken Serhat da onu kızlarından uzak tutmanın yolunu aramaktadır. Kızları ile arasını düzeltip Kader ve Zeynep'i de hayatından uzaklaştırmak isteyen Berrak sonunda aradığı çözümü Tibet'in yardımı ile bulur.

NOW

19:00 - 20:00
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:45
Ben Leman
Adalet duygusu ve kardeşi arasında sıkışıp kalan Leman, kritik bir kararın eşiğindedir ama ailesine karşı olan zaafı Leman'ı daha büyük bir çıkmazın içine sokar. Kadınların olayın üstünü kapatmak için gösterdikleri çaba ise Leman'ı o gün, o evde gerçekten neler yaşandığını sorgulamaya iter. Güzelkoy'un karanlığı Leman'ı yutmak üzereyken tutunabileceği tek kişi vardır... Demir. Demir'e gerçeği söyleyip söylememe arasındadır Leman.

SHOW TV

20:00 - 23:45
Güldür Güldür Show
Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00
Örümcek Adam: Evden Uzakta
Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker, okul arkadaşlarıyla bir Avrupa gezisine gider. Gezi sırasında Nick Fury gizemli bir görevi Peter Parker'ın üzerine yıkar. Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

22:00 - 00:45
Örümcek Adam: Evden Uzakta
Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker, okul arkadaşlarıyla bir Avrupa gezisine gider. Gezi sırasında Nick Fury gizemli bir görevi Peter Parker'ın üzerine yıkar. Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20
Vanguard
Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin’in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

TV8

20:00 - 00:15
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
MasterChef Türkiye'de önceki yıllarda iz bırakmış efsane yarışmacılar yeniden mutfağa dönüyor. All Star Altın Kupa formatıyla eski sezonlara damga vurmuş yarışmacılar bir araya gelerek kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef'teki hikayelerini tamamlamaya gelen eski sezonların efsane yarışmacıları mutfakta sınırları zorlayacak. Altın Kupa için tüm gözler yeniden MasterChef'te olacak.

