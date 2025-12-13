Bu akşam hangi diziler var? 13 Aralık Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

13 Aralık cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Taner'e babasını hatırlatacak geçmişten izler çıkar. Selma, Taner'e sürpriz yapmaya karar verir. İrfan'ı ziyaret ettiklerinde neler yaşanacaktır? Kadir ve Selami'nin kız istemesi gerçekleşir. Kaya Ailesi'ni kız istemesi sırasında neler bekliyor? Gözde'nin nazarı Selma, Asuman ve Cemile'ye değer. Kızlara nazar değdiğinde neler yaşanacaktır? Çetin ve Leyla, kasabadan ayrılmaya karar verir. Esra, Çetin'in gidişini engelleyebilecek midir? Gedelli kasabasına yaklaşan bir hortum vardır. Belediye hortum uyarısı verir. Hortum kasabaya zarar verecek midir?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Güller ve Günahlar

Berrak, hamileliği ile elini güçlendirerek eve dönerken Serhat da onu kızlarından uzak tutmanın yolunu aramaktadır. Kızları ile arasını düzeltip Kader ve Zeynep'i de hayatından uzaklaştırmak isteyen Berrak sonunda aradığı çözümü Tibet'in yardımı ile bulur.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:45

Ben Leman

Adalet duygusu ve kardeşi arasında sıkışıp kalan Leman, kritik bir kararın eşiğindedir ama ailesine karşı olan zaafı Leman'ı daha büyük bir çıkmazın içine sokar. Kadınların olayın üstünü kapatmak için gösterdikleri çaba ise Leman'ı o gün, o evde gerçekten neler yaşandığını sorgulamaya iter. Güzelkoy'un karanlığı Leman'ı yutmak üzereyken tutunabileceği tek kişi vardır... Demir. Demir'e gerçeği söyleyip söylememe arasındadır Leman.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Örümcek Adam: Evden Uzakta

Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker, okul arkadaşlarıyla bir Avrupa gezisine gider. Gezi sırasında Nick Fury gizemli bir görevi Peter Parker'ın üzerine yıkar. Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

22:00 - 00:45

Örümcek Adam: Evden Uzakta

Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker, okul arkadaşlarıyla bir Avrupa gezisine gider. Gezi sırasında Nick Fury gizemli bir görevi Peter Parker'ın üzerine yıkar. Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20

Vanguard

Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin’in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

MasterChef Türkiye'de önceki yıllarda iz bırakmış efsane yarışmacılar yeniden mutfağa dönüyor. All Star Altın Kupa formatıyla eski sezonlara damga vurmuş yarışmacılar bir araya gelerek kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef'teki hikayelerini tamamlamaya gelen eski sezonların efsane yarışmacıları mutfakta sınırları zorlayacak. Altın Kupa için tüm gözler yeniden MasterChef'te olacak.