Bu akşam hangi diziler var? 13 Kasım Perşembe 2025 televizyondaki diziler

13 Kasım 2025 perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:05

Öldürme Arzusu

Başarılı bir travma cerrahı olan Paul, kendini diğer insanların hayatını kurtarmaya adamıştır. Stresli işi dışında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Fakat bu düzen bir trajedi ile değişir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölür, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermeye başlar. Bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini kullanarak bambaşka bir insana dönüşür. Ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:00

Gurbetçi Şaban

Şaban, Almanya'nın Köln şehrine iş bulmak için gider ve çalışma izni olmayan göçmenleri sağlıksız ortamlarda çalıştıran gaddar bir Alman patronun eline düşer. Burada kendisi gibi göçmen olan Bahar'a aşık olur. Alman patronun uyguladığı zorbalık karşısında bir şeyler yapmaya karar veren Şaban, akıllıca bir planla önce Alman devletinden çocuk yardımı alarak kendisine bir iş kurar ve yavaş yavaş işçilikten zengin bir hayata doğru yükselmeye başlar.

22:00 - 23:25

Gurbetçi Şaban

Şaban, Almanya'nın Köln şehrine iş bulmak için gider ve çalışma izni olmayan göçmenleri sağlıksız ortamlarda çalıştıran gaddar bir Alman patronun eline düşer. Burada kendisi gibi göçmen olan Bahar'a aşık olur. Alman patronun uyguladığı zorbalık karşısında bir şeyler yapmaya karar veren Şaban, akıllıca bir planla önce Alman devletinden çocuk yardımı alarak kendisine bir iş kurar ve yavaş yavaş işçilikten zengin bir hayata doğru yükselmeye başlar.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:00

Halef

Serhat'ın ani tutuklanması konakta büyük bir sarsıntı yaratır. Melek ve Yıldız, Sultan'ın tüm engellemelerine rağmen karakoldaki Serhat'a ulaşmak için birlikte harekete geçer. Ancak karakola vardıklarında, Serhat'ı görmeye gelen Yıldız, içinde bulunduğu durumun acı gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Serhat'ın cezaevine girmesine engel olacak delil Ziyan Ağa'nın elindedir. Fakat Ziyan Ağa'nın teklifine direnen Serhat, boyun eğmemekte kararlıdır. Melek'in ise Serhat'ı kurtarmak için kurduğu planı gerçekleştirmek için hedefinde Nida vardır.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor. Yeni bölümün skeçleri şöyle: Korku Gecesi, Bize de Sürpriz Oldu, Aşkta Yaşa Takılanlar, Çok Uzak Şehir, Mutlu Aile Falsosu.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.