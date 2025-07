Bu akşam hangi diziler var? 13 Temmuz Pazar 2025 televizyondaki diziler

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:00

Kim Gitsin?

Sunuculuğunu deneyimli isim Ufuk Özkan’ın üstlendiği programda, beş yarışmacı, beş etap, bir büyük ödül. Yarışmacılar doğru cevaplarla ödül kasasını doldururken, stratejik elemelerle rekabetin dozunu artıracak.

21:00 - 22:00

Kupa Saati

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan ve oynanacak karşılaşmalar değerlendiriliyor.

22:00 - 00:30

Chelsea - PSG

Chelsea ile PSG, FIFA Kulüpler Kupası 2025 final karşılaşması ekrana geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar, izleyicileri bu hafta Bangladeş, Kolombiya ve Şili'nin bilinmeyenlerine doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:00

Hadi İnşallah

Pucca 4 yıldır sevgilisiyle Ankara'da yaşamaktadır ancak sevgilisini kaybedince mutsuz bir şekilde İzmir'e ailesinin yanına döner. Babasının da zorlamasıyla bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider ve pekmez lakabını taktığı hayatının erkeğiyle karşılaşır. Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır.

22:00 - 00:00

Hadi İnşallah

Pucca 4 yıldır sevgilisiyle Ankara'da yaşamaktadır ancak sevgilisini kaybedince mutsuz bir şekilde İzmir'e ailesinin yanına döner. Babasının da zorlamasıyla bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider ve pekmez lakabını taktığı hayatının erkeğiyle karşılaşır. Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır.

SHOW TV

20:00 - 22:30

Deliha

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleridir. 10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline 'Deliha' diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:30

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye önlüğünü korumak için kıyasıya yarışacak olan yarışmacılar final turunda şeflere yemeklerini beğendirmeye çalışacak. Hangi yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye devam edecek?