MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bu akşam hangi diziler var? 13 Temmuz Pazar 2025 televizyondaki diziler

Hafta sonunu televizyon başındaki geçirecekler dikkat. Sizler için yayın akışlarını derledik. Bu akşam hangi diziler var? İşte yanıtı...

Ufuk Dağ

TRT1

19:00 - 20:00
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:00
Kim Gitsin?
Sunuculuğunu deneyimli isim Ufuk Özkan’ın üstlendiği programda, beş yarışmacı, beş etap, bir büyük ödül. Yarışmacılar doğru cevaplarla ödül kasasını doldururken, stratejik elemelerle rekabetin dozunu artıracak.

21:00 - 22:00
Kupa Saati
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan ve oynanacak karşılaşmalar değerlendiriliyor.

22:00 - 00:30
Chelsea - PSG
Chelsea ile PSG, FIFA Kulüpler Kupası 2025 final karşılaşması ekrana geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30
Kuralsız Sokaklar
Kuralsız Sokaklar, izleyicileri bu hafta Bangladeş, Kolombiya ve Şili'nin bilinmeyenlerine doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor.

NOW

19:00 - 20:00
NOW Ana Haber Hafta Sonu
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:00
Hadi İnşallah
Pucca 4 yıldır sevgilisiyle Ankara'da yaşamaktadır ancak sevgilisini kaybedince mutsuz bir şekilde İzmir'e ailesinin yanına döner. Babasının da zorlamasıyla bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider ve pekmez lakabını taktığı hayatının erkeğiyle karşılaşır. Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır.

22:00 - 00:00
Hadi İnşallah
Pucca 4 yıldır sevgilisiyle Ankara'da yaşamaktadır ancak sevgilisini kaybedince mutsuz bir şekilde İzmir'e ailesinin yanına döner. Babasının da zorlamasıyla bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider ve pekmez lakabını taktığı hayatının erkeğiyle karşılaşır. Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır.

SHOW TV

20:00 - 22:30
Deliha
Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleridir. 10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline 'Deliha' diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:30
Çok Güzel Hareketler 2
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20
Kim Milyoner Olmak İster?
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15
MasterChef Türkiye
MasterChef Türkiye önlüğünü korumak için kıyasıya yarışacak olan yarışmacılar final turunda şeflere yemeklerini beğendirmeye çalışacak. Hangi yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye devam edecek?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ozan Doğulu sahte reklama kandı, dolandırıldıOzan Doğulu sahte reklama kandı, dolandırıldı
Tekne eğlencesine çıktı! Beyaz bikinisiyle eğlenceye doydu Tekne eğlencesine çıktı! Beyaz bikinisiyle eğlenceye doydu

Anahtar Kelimeler:
dizi yayın akışı bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sıra artık ona geldi! 11 PKK kampı: Sözde yöneticileri de orada kalıyordu

Sıra artık ona geldi! 11 PKK kampı: Sözde yöneticileri de orada kalıyordu

Mevduatın cazibesi azaldıkça ona yöneliyorlar 'Bankalar yarışa girebilir! Düştükçe piyasaya girecekler'

Mevduatın cazibesi azaldıkça ona yöneliyorlar 'Bankalar yarışa girebilir! Düştükçe piyasaya girecekler'

Ankara'da kahreden yangın! Can kayıpları var biri bebek: Soruşturma başlatıldı

Ankara'da kahreden yangın! Can kayıpları var biri bebek: Soruşturma başlatıldı

Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk maçında 5 gollü galibiyet

Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk maçında 5 gollü galibiyet

PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte o gündem oldu! "Çıkacağını düşünüyorum"

PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte o gündem oldu! "Çıkacağını düşünüyorum"

'5-6 aydır fiyatlar yerinde duruyor! Hiç olmadığı kadar...' Arsa alacaklar için net konuştu

'5-6 aydır fiyatlar yerinde duruyor! Hiç olmadığı kadar...' Arsa alacaklar için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.