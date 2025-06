Bu akşam hangi diziler var? 15 Haziran Pazar 2025 televizyondaki diziler

15 Haziran pazar akşamı televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Patlamanın ardından Albay Nazım'ın ölümüyle Altay büyük bir darbe alır. Kate'in planına ulaşmak için Altay ve ekibi yeni bir operasyona hazırlanırlar. Kate, parçaları birleştirdiğinde Korkut'un Teşkilat mensubu olduğunu anlar. Korkut hakkında yanılması, onu daha da acımasız bir hale getirir. Kate, hem Altay hem de Korkut için yeni bir tuzak kurmaktadır. Ejder gemiyle ilgili bilgi edinmeye çalışırken dikkat çekmemeye özen gösterir; ancak beklenmedik bir sorunla karşılaşır. Altay ve Korkut, ülkede yaşanacak felaketi önlemek için büyük riskler alırlar. Zaman onların aleyhinedir, fakat bu uğurda canlarını vermeye hazırdırlar.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:45

Titanik

Titanic adlı dev transatlantik'in yolcuları arasında Avrupa'da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan, Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle seyahat eden Rose adlı genç bir kız da vardır. İki genç, şans eseri tanışır ve aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın yakınlaşır. 1912'de Titanic, birkaç saat süren ve geminin sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpar.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 00:15

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Leyla, Nur ve Mali'nin hayatı Yıldız Köşkü'nde yaşanan ayrılığın ardından bu kez Köroğlu Yalısı'nda kesişir. Nur yeni hikayesi ve yeni rolüyle kâhya yardımcısı olarak Köroğlu Yalısı'nda çalışmaya başlamıştır. Aile Nur'un gerçek kimliğinden ve gerçek amacından habersizdir. Nur bir yandan renkli ve gizemli aile üyelerini tanımaya çalışırken, diğer yandan ise Leyla ve Mali'nin şantajlarıyla başa çıkmaya çalışır. Mali, Nur'un kendisini yalıya alması için baskı yaparken; Leyla ise uçakta tanıştığı aile üyesi Eren'i korumak için Nur ile karşı karşıya gelir. Leyla, Eren'in kim olduğunu ve annesi Handan'ın nasıl öldüğünü öğrendiğinde ise şok olur. Köroğlu Yalısının patronu Vedat Köroğlu'nun ölümle burun buruna gelmesi tüm gözleri Nur'a çevirecektir.

SHOW TV

20:00 - 21:45

Sahte Kabadayı

Kemal, pişmaniye satarak geçimini sağlayan saf bir delikanlıdır. Bir gün babasının ünlü bir kabadayı olduğunu öğrenir. O andan itibaren de yaşamı tamamen değişir. Bir karıncayı bile incitmekten korkan Kemal, birden kendini bitirim kabadayıların arasında bulur. Onu koruyan tek şey tesadüfler ve şansıdır.

21:45 - 23:30

Her Gönülde Bir Aslan Yatar

Bekçi Zeynel ve komşusu Danyal, saf, iyi kalpli iki dosttur. Zeynel, küçük oğlu ve yaşlı annesiyle, Danyal ise dırdırcı karısı ve işe yaramaz oğluyla hayata tutunmaya çalışmaktadır. İkisinin de gönlünde yatan arslan bellidir. Zeynel, polis olabilmek, Danyal ise ehliyet alıp şoför olabilmek için yanıp tutuşur. Bunun için ilkokul diploması gereklidir. İki kafadar, hayallerini gerçekleştirmek için her fedakarlığı yapmaya hazırdır. Yoksul mahallede kah komik, kah hüzünlü olaylar yaşanırken, Zeynel’in gönlünde bir arslan daha yattığı ortaya çıkar. Her sabah işe giderken karşılaştığı Şükran Hemşire...

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Berlin Kaplanı

Ayhan Kaplan, Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguard'lık yaparak hayatını sürdüren bir Türk'tür. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler.Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi, onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini emlakçi Tayyar'a satmak niyetindedirler. Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar. Nurettin, Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiyede şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.