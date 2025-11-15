MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 15 Kasım Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

Televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyor. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik.

Öznur Yaslı İkier

15 Kasım 2025 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 20:00
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15
Gönül Dağı
Karınca Baba, bozkırda bir icat bulur. TVR'ye ait olduğunu düşünerek amcaoğullarına getirir. Taner ve Selma, icadı yapan kişiyi aramaya çıkarlar. Taner, bilmedikleri birçok mucit olduğunu fark ederek okul açmaya karar verir. Amcaoğulları, İcat Akademisi'ni açabilecek midir? Asuman'ın bebeğine isim koyma gündemi olur. Hüseyin ve Münir, bebeğe istedikleri ismi vermek için mani atışması yaparlar. Bebeğin ismini kim koyacaktır? Çetin, Esra'ya karşı duygularını itiraf etmeye karar verir. Çetin, aşkını ilan edebilecek midir?

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15
Güller ve Günahlar
Kader, annesinin etkisi ile Tülay ve Erkan'ın yanına geri dönmüştür. Zeynep, Tecerlerin evinden ayrılarak Kader'i geri almaya uğraşırken Serhat da kızları ile konuşup Berrak'ı evden göndermenin yollarını arar. O sırada Can'dan gelen bir telefon Serhat'ı yine bir seçim yapmaya zorlar.

NOW

19:00 - 20:00
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 00:00
Ben Leman
Meryem'in ölümle burun buruna gelmesiyle Leman'ın dünyası altüst olur. Annesine çarpan kişiyi bulmakta kararlı olan Leman, gerçeğin peşine düşer. Meryem yaşam savaşı verirken aldığı haberle yıkılan Karan ise Meryem için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırdır. Şahika, kazaya dair kanıtları yok ettiğini sanırken hiç ummadığı bir yerden darbe alır. Ancak hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir. Suçlular, fedakarlar ve masumlar birbirine karışmıştır. Leman öğrenir gerçeği ve bir plan yapar. Mine ve Suzi'nin de yardımına ihtiyacı vardır. Bu planda ise en zor görev Mine'ye düşerken; kimin doğru kimin yalan söylediğini kestirmek kolay olmayacaktır.

SHOW TV

20:00 - 23:45
Güldür Güldür Show
Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00
Kocan Kadar Konuş
Efsun gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar. Ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun'un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun'u takdim etmeye hazırlanırken Efsun'un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan çıkar.

22:00 - 00:30
ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20
Aynadaki Yabancı
Her şeyin ortaya çıkmasının ardından Emirhan ve Defne karşı karşıyadır. Emirhan'dan hiç beklemediği şekilde tepki gelmesinin ardından Defne için her şey karışır. Leyla'ya kavuşabilmesi için Barış'tan tamamen vazgeçmesi gerekmektedir. Emirhan ise psikolojik üstünlüğü ele geçirmiştir. Fakat intikamını hemen almak istemez. Azra'nın oyununa karşılık o da bir oyun oynayacaktır. Bu oyun Emirhan'ın istediği gibi sonuçlanacak mıdır?

TV8

20:00 - 22:15
Türkiye - Bulgaristan
Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu maçında Türkiye ve Bulgaristan milli takımları karşı karşıya geliyor.

