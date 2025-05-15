Bu akşam hangi diziler var? 15 Mayıs Perşembe 2025 televizyondaki diziler

15 Mayıs 2025 perşembe akşamı, televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediyorlar. İşte kanalların güncel Tv yayın akışı bilgisi...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:45

Zor Ölüm

Artık polis departmanında çalışmayan ve alkol tedavisi gören McClane, devlete bağlı bir güvenlik biriminde tehlikeli bilgisayar korsanlarını takip etmektedir. Noel tatili için Los Angeles'a gelen New York'lu John McClane, ayrı olduğu karısıyla buluşmak üzere Nakatomi binasına gelir. Ancak bina teröristler tarafından işgal edilmiş ve çalışanlar rehin alınmıştır.

KANAL D

19:00 - 02:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Hudutsuz Sevda

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Siyah Kalp

Sumru, Halil'in iftiralarına dayanamayarak Nihayet'in getirdiği silahı ateşlemiştir. Sumru hemen emniyete gidip teslim olmaya karar verir. Sumru ve Nihayet'in durumundan haberdar olan aile hemen harekete geçer. Fakat Sumru'nun evlatlarına ve Tahsin'e olan kırgınlığı devam etmektedir. Peri'nin Kapadokya'ya gelişinden rahatsız olan Melek onun asıl niyetini anlamaya çalışır. Peri ise Cihan'a yakın olmanın yollarını arar. Sevilay bir taraftan Nuh için endişelenirken bir taraftan da üzüntüsünü saklayıp onun yanında dik durmaya çalışır. Nuh'un zamanı ise gittikçe daralmaktadır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Dizi

Star TV'nin sevilen yerli dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20

Arap Kadri

Arap Kadri, karikatürist Tekin Aral'ın Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini konu ediyor. Özgürlüğüne düşkün biri olan Arap Kadri, ormanda yaşayan, kural tanımaz bir adamdır. Tarzan'ın düzen kurduğu ormanda ise insanlar, düzenli bir yaşam sürmeye çalışır. Şehir yaşantısına uyum sağlayamayan Arap Kadri, ormana geldiğinde karşılaştığı düzenli yaşama da pek adapte olamaz. Bu durum Tarzan ile arasında çatışma yaşanmasına neden olur. Üstüne üstlük Arap Kadri’nin, varlığından bile haberdar olmadığı kızı çıkagelir ve ondan şimdiye kadar yapmadığı babalığı yapması talebinde bulunur.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.