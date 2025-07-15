Bu akşam hangi diziler var? 15 Temmuz Salı 2025 televizyondaki diziler

Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler için 15 Temmuz Salı 2025 günü yayın akışı mercek altına alındı. İşte kanal kanal 15 Temmuz Salı akşamı yayınlanan diziler ve detaylı TV rehberi…

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 02:20

Son Sefer

KANAL D

19:00 - 03:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Yetenek Sizsiniz

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için uğraşan jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstleniyor.

SHOW TV

20:00 - 00:00

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

John Wick 3

John Wick, 14 milyon dolar değerindeki bir açık kontrat nedeniyle herkesin hedefi haline gelmiştir. Üstelik bu kontratı imzalayan kişiyi de öldürmüştür. Normal şartlarda çok öldürülmüş olması gerekirken bütün bu suçları işlediği Continental Otel'den kaçması için otelin müdürü ona 1 saat verir. Bütün haklarından yoksun kalan John Wick, New York'tan sağ çıkabilmek için elindeki imkanları sonuna kadar zorlayacaktır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:20

Güven Bana

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine ''Güven Bana dediler'' ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye önlüğünü korumak için kıyasıya yarışacak olan yarışmacılar final turunda şeflere yemeklerini beğendirmeye çalışacak. Hangi yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye devam edecek?